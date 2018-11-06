Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Halkbank davası için sürecin pozitif olarak devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Trump'la telefon görüşmemizde bu konu zaten gündeme gelmişti. Şu anda Hazine ve Maliye bakanlarımız da birbiriyle görüşmelerini devam ettiriyor. Yani olumlu bir yolda o da devam ediyor" dedi. Erdoğan, hafta sonunda yaptığı açıklamada da Trump ile görüşmesinde Halkbank konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "(Trump) 'Bu konularla ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi" ifadesini kullanmıştı.
'YAPTIRIMLARA UYMAYIZ'
ABD'nin 5 Kasım itibariyle uygulamaya başladığı İran'a yönelik yeni yaptırımlara da değinen Erdoğan "İran'a yaptırımları doğru bulmuyoruz. Uluslararası hukuka aykırı, dünyanın dengesini bozmaya yönelik adım. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Biz İran'dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız." diye konuştu.
'ET FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN GEREKİRSE CARİ AÇIĞI DÜŞÜNMEDEN İTHALE GİDERİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında ise et fiyatlarına müdahale sinyali verdi. "Et fiyatlarının artmasının talepte olan fazlalıktan olduğunu düşünüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithalatın artabileceğini söyledi. Erdoğan "Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz." dedi. Kısa zamanda hayvan ithaline ihtiyaç kalmayacağını belirten Erdoğan, ucuz et kampanyasının süreceğini vurguladı.
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