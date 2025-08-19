Halkbank'tan medyada yer alan yeni iddialara ilişkin açıklama

Bankadan yapılan açıklamada, bir medya kuruluşunun dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da lüks doğum günü partisi iddiasına ilişkin açıklamada, bu haber ve paylaşımların tamamen gerçek dışı olduğunun kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen şirketin bankamızla çalışması, Genel Müdür'ümüzün göreve başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürü'nün göreve başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla bankamız nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, döviz kredisinin ucuz TL krediye çevrilmesi iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir."