Halle Berry'den eski eşinin eleştirilerine bikinili yanıt

Ünlü oyuncu Halle Berry, eski eşi David Justice'e sosyal medyadan tepki gösterdi. 59 yaşındaki beyzbol yıldızı Justice, 1990'larda evlendiklerinde yemek yapmadığı ve temizlik yapmadığı için Berry'yi sert bir dille eleştirmişti. Bu sözler üzerine Berry'nin tepkisi gecikmedi.

Halle Berry, 59'uncu yaş gününü kutladığı tatilden bikinili fotoğraflarını paylaştığı Instagram gönderisine; "Vay canına! Yemek pişirme, temizlik ve annelik" notunu yazdı. Bu sözler, onun anne gibi görünmediğini söyleyen eski eşi David Justice'e sert bir gönderi niteliği taşıyordu.

David Justice, 1993 - 1997 arasında evli kaldığı Halle Berry ile evliliğini bitirmesinin sebebinin, eşinin beklediği kadar anne gibi davranmaması olduğunu söylemişti. Bir podcast yayınına katılan Justice, ünlü oyuncuyla yaşadığı geçmiş aşk nedeniyle özel hayatının nasıl bu kadar gündemde kaldığını anlatıyordu.

David Justice - Halle Berry

REKLAM

"Çocuklarımız olursa, çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istediğim kadın bu mu? O zamanlar, genç bir kadınken yemek pişirmiyor, temizlik yapmıyor, pek de anaç biri gibi görünmüyordu" diyen David Justice; "Sonunda hayatımı geçirmek istediğim kişinin bu olmadığını fark ettim" demişti. "Ancak keşke o zaman terapi hakkında bilgi sahibi olsaydım" diyen David Justice, evliliğin kurtarılabileceğini anlamaya başladığını da sözlerine eklemişti.