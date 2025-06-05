Halle Berry dördüncü kez evlenecek

Ünlü oyuncu Halle Berry, aşk hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı. 58 yaşındaki oyuncu, katıldığı TV programında, 55 yaşındaki erkek arkadaşı Van Hunt ile ciddi bir ilişki sürdürdüklerini söyledi.

Ünlü yıldız, müzisyen sevgilisinin kendisine evlenme teklif ettiğini belirtti. Ancak daha önce başından üç evlilik geçen Oscar ödüllü oyuncu, evlilik teklifine bu kadar çabuk yanıt vermediğini itiraf etti.

TV programında Berry'ye eşlik eden erkek erkek arkadaşı, "Teklifimi yaptım ve gördüğünüz gibi hâlâ beklemede. Belki onu cesaretlendirebilirsiniz" dedi.

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"Ben üç kez evlendim. Van bir kez evlendi" diyen Berry, "Bu yüzden hayır, aşkımızı herhangi bir şekilde kanıtlamak için evlenmemiz gerektiğini düşünmedik" ifadesini kullandı. Ünlü oyuncu, "Ama bence evleneceğiz, çünkü daha önce evlendiğim kişiler arasında evlenmem gereken asıl kişi oydu" diyerek sevgilisini işaret etti.

Berry, "Evlenmem gerektiğini hissediyorum, evlenmemiz gerektiğini düşünüyorum ama bunu yapmak zorunda hissettiğimiz için yapmıyoruz" diye ekledi.

ÜÇ EVLİLİK, İKİ ÇOCUK