Uluslararası Emmy Ödülleri için adaylar bugün açıklandı. 21 ülkeden 11 kategoride 44 adayın olduğu listede Haluk Bilginer "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterildi.

Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı "Şahsiyet"te ayrıca Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Hümeyra gibi isimler rol almıştı.

Adaylar, Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İsrail, Hollanda, Portekiz, Katar, Singapur, Güney Afrika, Güney kore, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'den seçildi.