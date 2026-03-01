Canlı
        Haberler Magazin Haluk Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygusal mesaj: Seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı

        Haluk Dormen'in oğlu Ömer Dormen'den duygusal mesaj

        6 Ocak'ta hayata veda eden merhum sanatçı Haldun Dormen, vefatının 40'ıncı gününde anıldı. Ömer Dormen, babası için duygusal bir mesaj yayımladı; "Son 40 günde seni anmadığımız, seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 15:38 Güncelleme:
        "Seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı"

        6 Ocak'ta enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan duayen sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçının vefatının 40'ıncı gününde oğlu Ömer Dormen, duygusal bir paylaşımda bulundu.

        "YAPTIĞIN KOMİKLİKLERE YENİDEN GÜLMEDİĞİMİZ BİR GÜN GEÇMEDİ"

        "Son 40 günde "Seni anmadığımız, seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı" diyen Ömer Dormen, sözlerini şöyle sürdürdü: Ardından yazılanları, paylaşılanları defalarca okuyup şükrettiğimiz, gururlandığımız, yaptığın komikliklere yeniden gülmediğimiz bir gün geçmedi.

        Ömer Dormen ve babası Haldun Dormen
        Ömer Dormen ve babası Haldun Dormen

        'Neredesiniz yahu!' artık bizim dilimizin bir parçası...

        Seni andıkça birbirimize senin gibi sesleniyor, sonra da anılarımızı paylaşıp gülüşüyoruz. Bugün sana dualarımızı gönderirken bir kez daha bilmeni isterim ki, senin oğlun olmak hayatımın en büyük gururlarından biri.

        Dünyanın karamsarlığa kapıldığı bugünlerde senin o tarifsiz iyimserliğini hatırlıyorum.

        'Yarın yine güneş doğacak ve her şey güzel olacak' derdin... Senin yokluğunu da, dünyanın içinden geçtiği bu zor günleri de senin öğrettiğin gibi karşılamaya, yarınlara senin gibi umutla bakmaya gayret ediyorum.

        Yarınlar demişken... Bu geçen sürede adını ve inandığın misyonu yaşatmak için bazı çalışmalar yaptık. Onları da çok yakında seninle ve sevenlerinle paylaşmayı umut ediyorum. Seni özlemle, minnetle ve gururla anıyorum, ruhun şad olsun.

        UYARIDA BULUNMUŞTU

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde merhum sanatçının vasiyetinin açıklandığına dair iddialar sosyal medyada yayılmıştı. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, uyarıda bulunmuştu.

        Ömer Dormen, sosyal medya hesabından; "Aman dikkat! Babamın adını kullanarak sahte haberler yapılıyor. Lütfen itibar etmeyin ve sakın linke tıklamayın" ifadelerini kullanmıştı.

        Dubai'de yaşayan Pınar Kerimoğlu'ndan açıklama

        ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düştü. Kısa süre önce Dubai'ye yerleşen modacı Pınar Kerimoğlu, korku dolu anlar yaşadı; "Ne yapacağımızı bilmiyoruz"

        #Haldun Dormen
        #Ömer Dormen
