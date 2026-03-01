6 Ocak'ta enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan duayen sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Merhum sanatçının vefatının 40'ıncı gününde oğlu Ömer Dormen, duygusal bir paylaşımda bulundu.

"YAPTIĞIN KOMİKLİKLERE YENİDEN GÜLMEDİĞİMİZ BİR GÜN GEÇMEDİ"

"Son 40 günde "Seni anmadığımız, seni düşünmediğimiz tek bir an olmadı" diyen Ömer Dormen, sözlerini şöyle sürdürdü: Ardından yazılanları, paylaşılanları defalarca okuyup şükrettiğimiz, gururlandığımız, yaptığın komikliklere yeniden gülmediğimiz bir gün geçmedi.

REKLAM

Ömer Dormen ve babası Haldun Dormen

'Neredesiniz yahu!' artık bizim dilimizin bir parçası...

Seni andıkça birbirimize senin gibi sesleniyor, sonra da anılarımızı paylaşıp gülüşüyoruz. Bugün sana dualarımızı gönderirken bir kez daha bilmeni isterim ki, senin oğlun olmak hayatımın en büyük gururlarından biri.

Dünyanın karamsarlığa kapıldığı bugünlerde senin o tarifsiz iyimserliğini hatırlıyorum.

'Yarın yine güneş doğacak ve her şey güzel olacak' derdin... Senin yokluğunu da, dünyanın içinden geçtiği bu zor günleri de senin öğrettiğin gibi karşılamaya, yarınlara senin gibi umutla bakmaya gayret ediyorum.