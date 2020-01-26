Haluk Levent, Elazığ’da gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi sarsan depremin ardından, kurucusu olduğu AHBAP’ın da harekete geçtiğini açıkladı. AHBAP’ın AFAD ile birlikte hareket ettiğini belirten Levent, sahte yardım kampanyaları için de takipçilerini uyardı.

Levent, AHBAP Derneği olarak Elazığ’a büyük bir maddi yardım yapma kararı aldıklarını da açıkladı.

Levent, bir tweet atarak şöyle dedi:

AHBAP Derneği hesabında burs verdiğimiz öğrenciler hariç toplam 384 bin TL Var... Bu ayki ofis giderleri maaşları ayırdık. Kalan tüm para ile kışlık çadır yaptırıp Elazığ AFAD’a teslim ediyoruz. Sonuçta bu bağışları siz yaptınız. Sizi bilgilendirelim istedik..

— Haluk Levent (@haluklevent) January 25, 2020

Haluk Levent bir duyuru daha yaparak AHBAP olarak 160 adet büyük boy çadır satın aldıklarını, çadırları AFAD ekiplerine teslim edeceklerini duyurdu.

AHBAP üyelerinin çadır kurulumunda AFAD ekiplerine yardım edeceğini belirten Levent, Elazığ'da kışlık çadırlar yapan Benli Çadırcılık ile anlaştıklarını ifade ederek, “Kış şartlarına uygun 4×4 izoleli iklim çadırından ilk etapta 160 tane satın aldık. En az 500 kişi yararlanabilecek. Çadırlar AFAD'a teslim edilecek. Ahbap'lar çadır kurulumunda AFAD görevlilerine yardımcı olacak.” dedi.