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Elazığ depreminde ölenlerin sayısı 39'e yükseldi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Sürsüre'de devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalanların cansız bedenlerine ulaşıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39'e yükselirken, 2 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor

elazığ deprem
HABERTURK.COM / AA

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde çöken Dilek Apartmanı'nda enkaz altından kurtarma çalışmaları sürerken, 38'inci saatte ekipler yeni sedye istedi. Ancak yapılan çalışmalar sonucu 4 kişinin enkaz altından cansız bedenleri çıkartıldı. Mustafa Paşa'da 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, bölgede enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 39'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

"KRİTİK DURUMDA YARALI YOK"

Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek “Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi” dedi. Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

Enkaz altında 2 vatandaşımız olduğu düşünülüyor. Yaralı sayısı 1605, tedavisi devam eden 93 hastamız var. 18 yaralı yoğum bakımda. Yoğum bakımda tedavisi süren hastalarımızın durumu ciddi ve kritik değil. En kaz altında kurtarılan hiçbir vatandaşımızı kaybetmedik. 45 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Elazığ'da sağlık hizmetleri boyutuyla özellikle şehir hastanemizin varlığı çok kolay hizmet vermemizi sağladı. Şehir hastanesinde 3 bin kişi hizmet veriyor. 2650 personeli Elazığ ve Malatya'da hizmet etmesi için planladık. Hem uçak hem ambulans helikopterimizi hazır tutuyoruz. 50 yataklı sahra hastaneleri kurmak için hazırlıklıydık. Hastaları Elazığ'dan sevketmeden hizmet verdik. UMKE gönüllülük esasıyla çalışan en büyük kurum. İlk 6 saatte 800 personel organize oldu.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),Elazığ’daki depreme ilişkin olarak, 26 Ocak saat 22.30 itibariyle kaydedilen son bilgileri paylaştı.

AFAD’tan yapılan açıklamada, “AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştır. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 vatandaşımızdan 1515’i taburcu edilmiştir” denildi.

844 ARTÇI DEPREM

Açıklamada, artçı deprem sayısına ilişkin, “Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 21 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 844’tür” bilgisi kaydedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeği bölgede görev yapmaktadır. Bölgeye toplam 23 bin 507 çadır, 17 bin 061 yatak ve 57 bin 833 battaniye ulaştırılırken; 17 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır” ifadeleri yer aldı.

“TOPLAM 16 MİLYON 334 BİN 649 TL TOPLANDI”

 

Yardım kampanyası kapsamında toplanan miktara ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası, aziz milletimizin yoğun ilgisiyle devam etmektedir. 3 milyon 459 bin 759 TL kampanya kapsamında oluşturulan banka hesaplarına, ve 12 milyon 874 bin 890 TL SMS yoluyla olmak üzere toplam 16 milyon 334 bin 649 TL yardım toplanmıştır.”

 

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Elazığ şehir merkezinde, 1 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor” bilgisine de yer verildi.
Açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 3 milyon TL olmak üzere toplam 6 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği de kaydedildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın altında kalan Sakine Düşmez'e (65) ekipler, saat 11.30 sıralarında ulaştı. 38,5 saat sonra enkaz altından çıkarılan Düşmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazındaki arama çalışmaları tamamlandı.

BAKANLAR, ERBAŞ VE YILDIRIM İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRDÜ

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazda ekiplerin sismik araştırma (ses dinleme) yaptığı Mustafa Paşa Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi. Kurum, Elazığ'da deprem nedeniyle hasar gören yapılara ilişkin, "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız." dedi.

Eski TBMM Başkanı Yıldırım, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, Gökçe Mahallesi'nde kurulan bir çadırı ziyaret ederek, depremzedelerle görüştü.

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Elazığ ve Malatya'da ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi.

Dün telefonla konuştuğu bir depremzedenin hem çocuğunu hem eşini kaybettiğini belirten Akşener, şöyle dedi:

"Taziye ziyareti yaptık. Elazığ'da da asıl depremin ana üssü olan yerde de dolaşacağız, göreceğiz. Başsağlığı diliyorum bütün kayıplarımıza, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İktidar partisi elbette devleti yönetiyor o imkanlarıyla buraya geldi. Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş olan Büyükşehir Belediye Başkanları buraya geldiler. Biz de teşkilatlarımızı gönüllülerimizi harekete geçirdik. Biz de o şekilde yardım amaçlı buraya arkadaşlarımız geldi. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Onun için birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönem ve bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada ve bir ipin ucundan tutmaya çalıştık, hep birlikte. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz."

SOYLU: 36 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Allah afetlerin beterinden herkesi muhafaza eylesin. Bir kaybımız daha oldu, toplam sayı 36'ya yükseldi. Göçük altında 6 kişi daha vardı, 1 kişi daha çıktı. Sürsürü Mahallesi'ndeki yıkıktan. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında 5 kişi var. Mustafa Paşa Mahallesi'nde kimse kalmadı. 45 kişiyi göçük altından çıkardılar. Toplam kaybettiğimiz vatandaşımızın sayısı 36. 4'ü Malatya Doğanyol'da 32'si ise Elazığ'da."

3 KİŞİNİN DAHA CENAZESİNE ULAŞILDI

Elazığ depreminde yıkılan Sürsürü Mahallesi'ndeki binanın enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiden 1'inin, cansız bedeni çıkarıldı. Yerleri tespit edilen 2 kişinin çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nin enkazında kaldığı belirtilen 6 kişiye ulaşmak için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalarda saat 15.30 sıralarında, 3 kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, 3 kişinin cansız bedenini enkazdan çıkardı. İsmi öğrenilemeyen kadının cansız bedeni, otopsi için hastaneye götürüldü. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 38 oldu.

YARDIM FAALİYETLERİ

Depremzedeler için çeşitli illerde yardım faaliyetlerine devam edildi.

Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından depremzedeler için "Haydi Türkiye İyilik Sensiz Olmaz" ve "Gün Elazığ İçin Birlik Olma Günü" sloganlarıyla yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemede bulundu, depremzedeleri ziyaret etti, deprem bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve devletin ilgili kurumlarıyla eş güdüm içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl’den, Elazığ ve Malatya'ya yardım götürmek için yola çıkan tırların deprem bölgesine ulaştığını bildirdi.

İstanbul Ticaret Odasının, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tırı da bölgeye ulaştı.

PTT AŞ, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "PTT Posta Çeki" hesabı oluşturdu.

Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) 28 Ocak'ta İzmir'de yapılması planlanan ocak ayı encümen toplantısının, deprem sonrası bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla 28 Ocak'ta Elazığ'da yapılacağı duyuruldu.

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yardım treni gönderildi. 

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