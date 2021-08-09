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Haberler Magazin Haluk Levent "Öldü!" haberine isyan etti! Son dakika: Yemin edebilirim!
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Haluk Levent isyan etti: Ölmedim, yemin edebilirim!

Ünlü sanatçı Haluk Levent, hakkında çıkan ve sosyal medyada hızla yayılan "Öldü" haberlerine isyan etti. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Levent, "Her saat tweet attığım halde, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar falan... Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak, hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada; ölmedim, yemin edebilirim." ifadelerini kullandı

Haluk Levent
"Ölmedim, yemin edebilirim!"
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HABERTURK.COM

Türkiye'yi saran orman yangınlarının çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren Haluk Levent'in hayatını kaybettiği yönündeki haberler hızla sosyal medyada yayıldı. Sanatçı, bu tür iddiaların kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

"CİDDİ CİDDİ AİLEMİ ARIYORLAR"

Ardından konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Levent, "Her saat tweet attığım halde, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar falan... Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak, hele bu çağda bu kadar sığ mı?" dedi.

Şarkıcı, sözlerini, "Haa bu arada; ölmedim, yemin edebilirim." ifadeleriyle sonlandırdı.

ÜNLÜ ÇİFTE TEŞEKKÜR

AHBAP Derneği'ne bağış yapan ünlü isimlere teşekkür eden Haluk Levent, son olarak ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in, yangınların kontrol altına alınmasında yardımcı olması için kiralanacak helikopterin ödeneğine katkıda bulunduğunu duyurmuştu.

Levent, Twitter'dan, "Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. 'Abi helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık.' dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e çok teşekkürler." mesajını paylaşmıştı.

"EN AZ 5 GÜN KALACAK"

Şarkıcı, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını ifade etmişti. Haluk Levent, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. AHBAP Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz." demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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