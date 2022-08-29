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Korona pozitif! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent'in (53) koronavirüs testi pozitif çıktı. "BU KEZ BİRAZ DAHA AĞIR GEÇİYOR" İkinci kez koronavirüse yakalandığını duyuran Levent, haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sağlık durumu hakkında açıklama yapan şarkıcı, "Dün akşam Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Bugün test yaptırdım. Sonuç Covid pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde Covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim..." şeklinde konuştu.

"KONSERLER 6 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK" Hastane odasından paylaşımda bulunan Haluk Levent, ayrıca, "Merak eden dostlarım varsa konserler 6 Eylül'de Gönen ile başlayacak gibi duruyor." ifadelerini de kullandı. Takipçileri Levent'e, "Geçmiş olsun." mesajları yağdırdı.

GENÇLİK FOTOĞRAFI OLAY OLDU Öte yandan Haluk Levent, daha önce yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlamıştı. Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli bu kareyi Twitter hesabından yayınlamıştı. Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tutmuştu. "ÜLKE BUNA HAZIR DEĞİLDİ" İşte o yorumlardan birkaçı: * Sabah sabah... Yapma böyle şeyler! * Ülke buna hazır değildi! * Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz! * Bir Arjantinli havası yok değil. * 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!