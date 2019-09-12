DHA'nın haberine göre; İzmir'de yaşayan Nida Karadal, gırtlağında bulunan tümör nedeniyle Non-Hodgkin Lenfoma kanseri tanısıyla 3.5 aydır Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji servisinde tedavi görüyor. Annesi Gülcan Karadal'ın bir aile dostu, bir ay önce Nida'nın yüzünü güldürmek adına, sosyal medyadan Ahbap Platformu'na yazıp Haluk Levent'e ulaşarak, hastaneye ziyarete gelmesi için çağrıda bulundu.

HALUK LEVENT SÖZÜNÜ TUTTU

Mesajı gören Haluk Levent, Nida'ya geleceğine dair söz verdi, bir ay sonra da sözünü tuttu. Kuşadası'ndaki konseri öncesinde İzmir'e uğrayan Haluk Levent, Nida'yı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki kaldığı odada ziyaret etti. Genç kızın yüzünü gülümseten Levent, onun adına doğaçlama olarak bestelediği şarkıyı söyleyerek keyifli anlar yaşattı. Kısa süreliğine de olsa hastalığı ile ilgili çektiği sıkıntıyı unutan Nida, Levent sayesinde hayranı olduğu şarkıcı Edis ile de görüntülü konuştu.

Haluk Levent'in isteği üzerine şarkıcı Edis'in, Nida iyileştikten sonra bir konserinde sahnede beraber dans etme sözü verdiğini belirten 45 yaşındaki anne Gülcan Karadal, şunları söyledi:

"HALUK BEY GİTTİKTEN SONRA GÜLÜMSEYEREK UYUDU"

Hayran olduğu bir sanatçı tarafından önemsenip ziyaret edilmesi tedavisi açısından çok büyük moral ve destek kaynağı oldu. Haluk Levent'e gönüllüler sayesinde ulaştık, bu çok önemli bir şey. Nida kemoterapi alırken çok ciddi ağrılar ve mide bulantıları çekiyordu. Ama o gün bunların hiçbirini hissetmedi. Sevginin iyileştirdiğini düşünüyorum. Nida, Haluk ağabeyi gelene kadar gözünü hiç açmadı. Hiçbir doktorla, hemşireyle diyalog kurmadı, gülümsemedi. O gün Haluk ağabeyini gördü ve acılarını unuttu. Haluk Levent, Nida'ya her durum, koşul ve saatte ona ulaşabileceğini söyledi. İyileştikten sonra da ilk konserine davet etti. Haluk Levent gittikten sonra bana 'Anne sanki yıllardır tanıyorum. Sanki onu yıllardır tanıyormuşum gibi, ağabeyim, dayım, amcammış gibi hissettim, içim sevgi doldu' dedi. Haluk Bey gittikten sonra gülümseyerek uyudu. Bu bizim için çok önemli bir detay. Ahbap Platformu'na ve Haluk Levent'e çok teşekkür ediyoruz.