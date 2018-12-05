Haluk Levent, işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için seferber oldu. Sosyal medya hesabından küçük Elif'e işitme cihazı alınması için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, bu cihazı alacak kişinin evine giderek kendi elleriyle kahvaltı hazırlayacağını duyurdu.
Levent'in çağrısını gören bir yardımsever, küçük kız için işitme cihazını aldı. Haluk Levent de verdiği kahvaltı sözünü tuttu.
Hayırsever takipçisinin evine giden Haluk Levent, kendi elleriyle aileye kahvaltı hazırladı. Ünlü sanatçı, o sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan, "Söz vermiştim... Elif’in işitme cihazını kim alırsa onlara misafir olup yemek yapacaktım. Hasan abinize uğradım bu sabah. Ona ve eşi Dilay Hanıma kahvaltı hazırladım" notuyla paylaştı. Levent'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
HALUK LEVENT KİMDİR?
Asıl adı Haluk Acil'dir. 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını Sabancı İlköğretim Okulu, Adana Atatürk Lisesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Bir süre boyunca ticaretle uğraşan Haluk Levent, ticari hayatında başarılı olamayınca İstanbul'a geldi ve barlarda çalıştı. Çalıştığı dönemde tanıştığı müzisyenler ile birlikte albümünü daha kaliteli hale getirdi.
1990'da başladığı albüm çalışmaları 1993'te sona erdi ve 1993'ün Temmuz ayında "Yollarda" adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm beklenmedik bir şekilde yaklaşık 200.000 satış rakamına ulaştı ve Türkiye Müzik piyasasında Haluk Levent'in adının duyulmasını sağladı. 1995'in Ekim ayında "Bir Gece Vakti" adlı albümüyle bir kere daha başarı elde eden Haluk Levent, 1 milyona yakın satış rakamına ulaştı. 1996'nın hemen sonunda yayınladığı "Arkadaş" albümü de, kendisine ün getiren albümlerden oldu.
1997'nin Ağustos ayında, 10 yıldır kurtulamadığı bir ticari dava nedeniyle 9 aylık hapis cezasına çarptırıldı ve 9 ay cezaevinde kaldı. Cezaevine girmeden önce oluşturmuş olduğu kayıtlarla Mektup albümünü çıkarttı. Mektup içeriden dışarıya yazılmıştı ve dışarıda bu “Mektup”u yüz binlerce kişi okudu. 2001'in Şubat ayında "Kral Çıplak", 2002'nin Ekim ayında "Bir Erkeğin Günlüğü", 2004'ün Eylül ayında "Aç Pencereni" ve 2005'in Nisan ayında "Annemin Türküleri"ni yayınladı. Aynı zamanda ikinci deneme kitabı olan "Moritos'un Düşleri" adlı kitabını piyasaya sürdü.
Türkiye’de en çok konser veren sanatçıların başında gelen Haluk Levent, bu konserlerin çok önemli bir kısmından para almamış, konserin gelirini ihtiyacı olan hastalara vakfetmiştir. Yardımsever Rock’çı tanımının yakıştırılması bu sebeptendir. Kısa sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), onlarca çevre davası sığdırdı. 2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi. 2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.