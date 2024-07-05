Haluk Levent taburcu oldu
Dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Haluk Levent, taburcu oldu.
Haluk Levent, dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine konser verdi.
Konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Haluk Levent, öğle saatlerinde taburcu edildi.
Ünlü şarkıcının doktoru Opr. Dr. Fahri İslim, Levent'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine müracaat ettiğini, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.