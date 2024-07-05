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        Haluk Levent taburcu oldu

        Dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı şikâyeti nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Haluk Levent, taburcu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:09
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        Haluk Levent, dün akşam Antalya Açıkhava Sahnesi'nde sevenlerine konser verdi.

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        Konserin ardından gece saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran Haluk Levent, öğle saatlerinde taburcu edildi.

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        Ünlü şarkıcının doktoru Opr. Dr. Fahri İslim, Levent'in gece saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastanelerine müracaat ettiğini, yapılan muayene ve tetkikler sonucunda ciddi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.

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        İslim; "Gece saatlerinden itibaren istirahat etti, serum tedavisi uygulandı. Şu an da herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Sağlıkla sıhhatle taburcu olarak, işinin başına döndü" diye konuştu.

        Fotoğraflar: DHA,İHA

        #Haluk Levent
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