Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent , Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine seslendi. Levent, öğrencilere bir yıl boyunca ayda 5 bin TL burs verileceğini duyurdu.

Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: Duymayan öğrencimiz kalmasın. Depremde ailelerini kaybeden tüm üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. Bir yıl boyunca ayda 5 bin TL bursunuz hazır.

Sadece başvurunuzu eksiksiz yapmanız yeterli! Haydi!