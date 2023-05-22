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Haberler Magazin Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın - Magazin haberleri
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Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın

Haluk Levent, depremde ailelerini kaybeden tüm üniversitelilere bir yıl boyunca burs verileceğini açıklamıştı. Levent, yaptığı yeni duyuruda "Burslarınız hazır" dedi

Haluk Levent'ten çağrı: Duymayan öğrencimiz kalmasın - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine seslendi. Levent, öğrencilere bir yıl boyunca ayda 5 bin TL burs verileceğini duyurdu.

Haluk Levent, şu ifadeleri kullandı: Duymayan öğrencimiz kalmasın. Depremde ailelerini kaybeden tüm üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. Bir yıl boyunca ayda 5 bin TL bursunuz hazır.
Sadece başvurunuzu eksiksiz yapmanız yeterli! Haydi!

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