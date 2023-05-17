Haluk Levent isyan etti

"HAFTAYA 6 OKUL DAHA AÇACAĞIZ"



Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kötüler devamlı iftira atar. Şeytanın Türkiye temsilcilerinin her kılığa girebileceğini biliyorsunuz. Şimdi de ‘Ahbaplar bölgeyi bıraktı’ iftirası atıyorlar. Haftaya 6 okul daha açacağız. Sevkiyatlarımız her gün sürüyor. Bölgedeyiz. Giden gider kalan sağlar bizimdir" ifadelerini kullandı.