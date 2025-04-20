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        Haberler Objektife Takılanlar Haluk Levent, Volkan Konak’ı andı - Magazin haberleri

        Haluk Levent, Volkan Konak’ı andı

        Haluk Levent, Kıbrıs'ta İSİAS Derneği için sahneye çıktı. Levent, konseri sırasında Volkan Konak'ı da andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 11:35 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:35
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        İSİAS şehitleri için sahne aldı
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Haluk Levent, Kıbrıs’ta bir konser verdi. Konser, sadece müzik dolu bir gece değildi, duygusal anlara da sahne oldu.

        Aynı mekânda sahne alan ve konserinden kısa süre sonra hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak’ın ardından ilk kez sahneye çıkan Haluk Levent, geceye onun anısını yaşatarak başladı. Levent, sahnede Konak’ı duygusal sözlerle anarken, onun anısına özel bir şarkı da seslendirdi.

        Konserin bir diğer anlamlı yanı ise, 6 Şubat depreminde Adıyaman’daki İSİAS Otel’de hayatını kaybeden voleybolcu çocuklarımız adına düzenlenmiş olmasıydı. Haluk Levent, İSİAS Derneği adına gerçekleştirdiği bu özel gecede “Unutmadık, unutturmayacağız” mesajı verdi.

        Yardım konserlerine hız kesmeden devam edeceğini belirten Haluk Levent, "Bizi ayakta tutan şey dayanışma" diyerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

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        #Haluk Levent
        #volkan konak
        #Kıbrıs
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