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Haluk Şahin: ''Malatya maçından 3 puan bekliyoruz''

DHA

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Avrupa hedefini sağlamlaştırmak için bu hafta sonu konuk edecekleri Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet hedeflediklerini söyledi

Trabzonspor

Haluk Şahin, ligdeki hedefleri ve geleceğe yönelik planlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 28'inci hafta itibariyle 4'üncü sırada bulunduklarını hatırlatan Şahin, "Ligde rakiplerimizin de bizim de zor maçlarımız var. Öncelikle Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanalım daha sonra önümüze bakalım. Son 6 maçta alacağımız puan ve puanlarla ligdeki yerimiz belli olur" dedi.

"3 PUAN OLSUN, BİZİM OLSUN"

Bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3 puan hedeflediklerini, rakipleriyle ligin ilk yarısında oynanan maçta alınan sonucun geride kaldığını belirten Şahin, "Bu hafta 3 puanı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Skor ne olursa olsun, 3 puan olsun bizim olsun. Futbol her türlü sonuca açık bir oyun. Biz 3 puan bekliyoruz" diye konuştu.

"TAKIMDA HERKES MUTLU"

Takımda arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğunu, forma giyen, oyuna giren, oyundan çıkan her oyuncunun mutlu olduğunu kaydeden Şahin, bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Arkadaşlık ortamı olduktan sonra oyuna giren de, çıkan da, oynayan da, oynamayan da çok mutlu. İlk 11'de oynayan biliyor ki forma onun hakkı. Çıkan futbolcu da biliyor ki o dakikaya kadar iyi mücadele etti ve yoruldu. Ama sonuçta hepsi kucaklaşıyor. Tabii ki bu sistemde Ünal hocanın payı çok büyük. Sezon başından beri Ünal hocanın yaptığı çalışmalar hep buna yönelikti. Forma kimin hakkıysa o alıyor, futbolcularımız da buna saygı gösteriyor. Zaten maç sonunda, maçtaki atılan gollerde kulübede oturan ve oynayanların sevinci bunu gösteriyor."

"ALTYAPIYLA İLGİLİ RAPOR HAZIRLATIYORUZ"

Altyapıya ilgili bir rapor hazırladıklarını ifade eden Haluk Şahin, bu konuyla ilgili ise şunları dedi:

"Altyapıda Hamit hocamıza geniş çaplı bir rapor hazırlatıyoruz. Rapordan sonra komite olarak toplantı yapacağız ve ona göre sistem geliştireceğiz. 1461 Trabzon'dan da beklentilerimiz var. Sezon başı çok genç bir kadro kurduk. Bulunduğumuz yer hak etmediğimiz ve bize yakışmayan bir yer. Kalan 3 maçta puan ve puanlar alıp birkaç basamak daha yukarıya çıkmayı planlıyoruz. Gelecek sezon böyle olmayacak ve bu sezonu telafi edeceğiz. Bu yıl hedefimiz alttan yukarıya birkaç futbolcu vermekti. Onu da başarabilirsek mutlu olacağız."

 

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