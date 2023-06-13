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Kimileri bulmacaları kafa dağıtma amaçlı, kimileri ise sözcük dağarcığını geliştirmek amaçlı çözer. Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte günümüzde dijital bulmaca seçeneği de ön plana çıkmaktadır. Bulmacalar hakkında merak edilen çokça soru yer almaktadır. Bu sorular arasında “Hamamın diğer adı nedir?” sorusu diğer soruları elemektedir. Hamam kelimesinin diğer ismine ve eş anlamlısına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Hamamın Diğer Adı Nedir?

Hamam kelimesi gözümüzde pür pak sahnelerin canlanmasına sebebiyet verebilir. Hamam ortamları kapsamlı bir temizlik için vazgeçilmezdir. Genellikle özel günler için ya da detoks programlarına hamamlar dâhil edilir. Avrupa’da yaygınlaşan isimi ile Türk banyosu; para karşılığında yıkanma işleminin yapıldığı umumi yerdir. Hamam kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre hamam kelimesinin bir diğer anlamı da yıkanılacak yer, yunak, ısıdamdır.

Hamam Kelimesinin Diğer İsmi

Bulmacalarda hamam kelimesinin diğer ismine çokça rastlarız. Kelimelerin birden fazla ismi olabilmektedir. Bu isimleri bilmek sözcük dağarcığımızı geliştirmek açısından önemlidir. Artık hamam kelimesinin diğer ismi nedir diye sorulduğunda bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verebilirsiniz. Bulmacalarda böyle bir soruyla karşılaşırsak cevap kısmına şunları yazabiliriz: Yunak, yıkak, ısıdam, monşa, issi.

Hamam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelime oyunlarında da bir sözcüğün eş anlamlısına sıklıkla rastlayabiliriz. Genellikle belirli ipuçlarıyla birlikte kelimelerin eş anlamlısı sorulmaktadır. Hamam kelimesi de eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biridir. Özellikle tabu tarzı oyunlarda hamam kelimesinin eş anlamlıları yasaklı kelimeler olarak karşımıza çıkar. Hamam kelimesi para karşılığında yıkanma işleminin yapıldığı genel yerdir. Hamamlar hususi değil, umumidir. Para karşılığında hamamlardan hizmet alabilirsiniz. Hamam kelimesinin eş anlamlısı ise şunlardır: Yunak, yıkak, ısıdam, monşa ve issi.