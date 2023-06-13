Hamamın diğer adı nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Hamamın Diğer Adı Nedir?
ABONE OL

Hamamın diğer adı nedir?

Oyuncuların zekâ, mantık ve dikkat tarzı zihinsel yeteneklerinin yazılı ve görsel olarak çözüme kavuşması “Bulmaca” olarak adlandırılır. Bulmaca ve bilmeceler büyük küçük herkesin dikkatini çekmektedir. Peki, hamamın diğer adı nedir? Hamam kelimesinin diğer ismi ve eş anlamlısı nedir? İşte, detaylar.

Hamamın Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

Kimileri bulmacaları kafa dağıtma amaçlı, kimileri ise sözcük dağarcığını geliştirmek amaçlı çözer. Teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte günümüzde dijital bulmaca seçeneği de ön plana çıkmaktadır. Bulmacalar hakkında merak edilen çokça soru yer almaktadır. Bu sorular arasında Hamamın diğer adı nedir?” sorusu diğer soruları elemektedir. Hamam kelimesinin diğer ismine ve eş anlamlısına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Hamamın Diğer Adı Nedir?

Hamam kelimesi gözümüzde pür pak sahnelerin canlanmasına sebebiyet verebilir. Hamam ortamları kapsamlı bir temizlik için vazgeçilmezdir. Genellikle özel günler için ya da detoks programlarına hamamlar dâhil edilir. Avrupa’da yaygınlaşan isimi ile Türk banyosu; para karşılığında yıkanma işleminin yapıldığı umumi yerdir. Hamam kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre hamam kelimesinin bir diğer anlamı da yıkanılacak yer, yunak, ısıdamdır.

Hamam Kelimesinin Diğer İsmi

Bulmacalarda hamam kelimesinin diğer ismine çokça rastlarız. Kelimelerin birden fazla ismi olabilmektedir. Bu isimleri bilmek sözcük dağarcığımızı geliştirmek açısından önemlidir. Artık hamam kelimesinin diğer ismi nedir diye sorulduğunda bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verebilirsiniz. Bulmacalarda böyle bir soruyla karşılaşırsak cevap kısmına şunları yazabiliriz: Yunak, yıkak, ısıdam, monşa, issi.

Hamam Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kelime oyunlarında da bir sözcüğün eş anlamlısına sıklıkla rastlayabiliriz. Genellikle belirli ipuçlarıyla birlikte kelimelerin eş anlamlısı sorulmaktadır. Hamam kelimesi de eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biridir. Özellikle tabu tarzı oyunlarda hamam kelimesinin eş anlamlıları yasaklı kelimeler olarak karşımıza çıkar. Hamam kelimesi para karşılığında yıkanma işleminin yapıldığı genel yerdir. Hamamlar hususi değil, umumidir. Para karşılığında hamamlardan hizmet alabilirsiniz. Hamam kelimesinin eş anlamlısı ise şunlardır: Yunak, yıkak, ısıdam, monşa ve issi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fıtır Sadakasının Diğer Adı Nedir?
GÜNDEM Fıtır sadakasının diğer adı nedir?
İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i yakalandı
GÜNDEM İzmir'de düzensiz göçmenlerden 88'i kurtarıldı, 75'i ...
DGS GEÇ BAŞVURU tarihi: 2023 DGS geç başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır, ?
GÜNDEM DGS geç başvuru tarihi
Kayseri'de trafikte tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli kaçtı
GÜNDEM Trafikte tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladı
AİLE DESTEK PAKETİ ödemeleri 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaba yatacak?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Haziran ödemeleri
Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği başvuruları uzatıldı
GÜNDEM Depremzede YKS adaylarına ulaşım-barınma desteği ...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor: 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
GÜNDEM Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı takvimi
2023 e-Okul ne zaman kapanıyor? MEB ile VBS e-Okul not, devamsızlık bilgisi öğretmenlere, öğrencileri kapandı mı?
GÜNDEM e-Okul ne zaman kapanıyor?
BAYRAM İKRAMİYESİ ödeme tarihleri 2023: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatar?
GÜNDEM Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Öğrencilere KDV'siz ve ÖTV'siz telefon imkanı! Vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro ve Pro Max fiyatı ne kadar, kaç lira olacak?
GÜNDEM Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fırsatı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.