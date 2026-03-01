İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir, kaç yaşındaydı?
İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Tahran yönetimi, gelişmenin ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. İran hükümeti, saldırının "cezasız kalmayacağını" vurgulayarak İsrail ve ABD'ye karşı misilleme yapılacağını bildirdi. Peki, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kimdir? İşte detaylar...
İran’da siyasi ve askeri tansiyonu yükselten bir gelişme yaşandı. Devlet televizyonu, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay sonrası ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edilirken, 7 gün süreyle resmi tatil kararı alındı. İran hükümeti, Hamaney’in ölümüne karşılık verileceğini ve saldırının karşılıksız bırakılmayacağını duyurdu. İşte bilgiler...
HAMANEY HAYATINI KAYBETTİ
İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.
"HAMANEY'İN ÖLDÜRÜLMESİ CEZASIZ KALMAYACAK"
İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.
Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.
Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.
İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.
"İSRAİL VE ABD'YE MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATILACAK"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından bir bildiri yayımladı.
Bildiride, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içinde" misilleme saldırısı başlatacaklarını duyuran Devrim Muhafızları, özellikle ABD ile mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
"ŞEMHANİ VE PAKPUR HAYATINI KAYBETTİ"
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şemhani ve Pakpur'un öldüğü ifade edildi.
HAMANEY'İN KIZI, DAMADI, TORUNU VE GELİNİ DE HAYATINI KAYBETTİ
ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı.
İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.
İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.
İRAN LİDERİ HAMANEY KİMDİR?
Ayetullah Ali Hamaney 19 Nisan 1939'da Meşhed kentinde doğdu.
Meşhed ve Kum kentlerinde dini ilimler eğitimi alan Hamaney, 1962 yılında Kum'da Ayetullah Humeyni'nin Şah'a karşı başlattığı harekete katıldı. Çeşitli aralıklarla tutuklandı ve sürgüne gönderildi.
1978'de İslam Cumhuriyeti Partisi kurucularından olan Hamaney, devrim sonrası Temmuz 1979'da İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Yardımcılığını üstlendi.
24 Kasım 1979'da İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Başkanlığına atanmasının yanı sıra aynı yıl, Tahran Cuma namazı imamlığına atandı. 1980 yılında İmam Humeyni tarafından İran Yüksek Savunma Şurası'na temsilci olarak atandı. Aynı yıl, İran Meclisine Tahran milletvekili olarak seçildi.
27 Haziran 1981 tarihinde Tahran Ebuzer Camisi'nde Halkın Mücahitleri grubunun düzenlediği iddia edilen bombalı saldırısında ağır yaralandı. Ekim 1981'de yapılan seçimlerde devrimden sonra ülkenin 3'üncü Cumhurbaşkanı seçildi. 1985 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla da ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu.
Humeyni'nin vefatından sonra Hamaney, ülke liderini seçme ve denetlemeyle görevli Uzmanlar Meclisi tarafından Haşimi Rafsancani'nin desteğiyle 1989 yılında ülkedeki en üst makam olan Lider (Rehber) olarak seçildi.
Yönetimi boyunca Batı karşıtlığıyla ön plana çıkan Hamaney, Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmaya çalıştı.
İran'da seçimle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı sınırlı yetkilere sahipken, Ali Hamaney'in temsil ettiği liderlik makamı, tüm devlet organlarının üzerinde, sahip olduğu anayasal yetkilerle iç ve dış politika konularında son sözü söyleyen isim oldu.
Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm devlet organlarının üzerinde bir otoriteye sahip Rehber, İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak iç güvenlik ve dış politika konularında da belirleyici rol oynadı.
Özellikle son yıllarda, yönetim sorunları ve ekonomik problemlerden kaynaklanan sokak gösterilerinde Hamaney yönetim karşıtı eylemcilerin hedefi oldu.