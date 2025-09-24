Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail tanklarını vurdu

Kassam'dan yapılan yazılı açıklamada, güçlerinin Gazze kent merkezinin farklı noktalarında ilerleyen İsrail askerleri ile çatıştığı ve askeri araçların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kassam mensuplarının Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan çevresinde, daha önce ordunun geçen ağustos başlarında sonlandırdığı “Gideon'un Savaş Arabaları I” ismi verilen saldırılar kapsamında konuşlandığı bölgede, bazı askerleri öldürdüğü ve yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi’nde bir İsrail tankının "Yasin 105" isimli roketle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu da şiddetli saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Binbaşı Shahar Netanel Bozaglo'nun (27) çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı. Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 911'e çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 465 oldu.

İsrail basınına yansıyan haberlerde Bozaglo'nun, İsrail'in kara saldırıları başlattığı Gazze kentinde Kassam Tugayları'nın hedef aldığı bir tankta yaralandığı ve hastanede öldüğü ifade edilmişti.