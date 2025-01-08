Hamas yeni liderini yakında belirleyecek

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden biri olan Usame Hamdan, Yahya Sinvar'ın ölümünden sonra Hamas'a liderlik edecek olan kişiyi seçmek için geniş istişarelerde bulunduklarını açıkladı. Hamdan'a göre yeni lider yakın zamanda açıklanacak.

Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar 17 Ekim tarihinde İsrail saldırısında ölmüş ve yerine herhangi bir atama yapılmamıştı.