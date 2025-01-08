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        Haberler Dünya Hamas yeni liderini yakında belirleyecek | Dış Haberler

        Hamas Yöneticisi: Yeni liderimizi yakın zamanda belirleyeceğiz

        Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Hamas'ın yeni lideri için geniş istişare içinde olduklarını ve yakın zamanda bir karara varacaklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 00:49 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:50
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        Hamas yeni liderini yakında belirleyecek
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        Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden biri olan Usame Hamdan, Yahya Sinvar'ın ölümünden sonra Hamas'a liderlik edecek olan kişiyi seçmek için geniş istişarelerde bulunduklarını açıkladı. Hamdan'a göre yeni lider yakın zamanda açıklanacak.

        Hamas'ın eski lideri Yahya Sinvar 17 Ekim tarihinde İsrail saldırısında ölmüş ve yerine herhangi bir atama yapılmamıştı.

        Hamdan diğer yandan direniş iradelerinin kırılmadığını ve mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

        Hamas yetkilileri, ateşkes görüşmelerinde İsrail güçlerinin geri çekilmesini ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesini talep ediyor. Karşılığında ise esirlerin tümünün serbest bırakılması taahhüt ediliyor.

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