Lezzet olarak, hazır köfteleri aratmayacak hamburger köftelerinizi çocuklarınız severek yiyeceklerdir.
Hamburger Köftesi İçin Gereken Malzemeler:
200 gr orta yağlı kıyma
1 orta boy soğan rendesi
2 diş sarımsak rendesi
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı pekmez
2 yemek kaşığı hardal
1 tutam karabiber
2/3 su bardağı galeta unu
Hamburger Köftesi Yapılışı:
Tüm malzemeleri karıştırıp, yoğurup köfte haline getirin ve üstünü streçleyip 2 saat dolapta bekletin.
Çıkardıktan sonra yanmaz tavada az yağda pişirin.
Bu ölçüden 4 köfte çıkıyor. 2 burger ekmeğine bölüştürün.
Ben burgerlerime kaşar peynir dilimleri ve sotelenmiş mantar ilave ettim.
Ve fırında hazırladığım baharatlı patates dilimleriyle servis ettim.
Afiyet olsun.
Püf Noktası:
İyi bir hamburger köftesinin en önemli başarı kriteri kıyması.
Et döş kısmından ve kıyma makinesinden sadece 1 kez geçmiş olması gerekir.
Karışımımızı çok fazla yoğurmamanız gerekir.
Malzemelerin eşit olarak yayılmasına dikkat edin yeterli.
Hamburger köftelerinizi pişirmek için döküm demir ızgara kullanırsanız daha lezzetli olur.
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