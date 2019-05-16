Hami devlet ne demek? Hami devlet ne anlama geliyor? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. ABD ile Venezuela arasında diplomatik ilişkilerin kesildiğini ve Viyana Sözleşmesindeki diplomatik ilişkiler kapsamında ABD'nin başkent Caracas'taki büyükelçiliği için üçüncü bir ülke olan İsviçre'yi "koruyucu devlet" olarak seçtiğini belirten Moncada, "Biz de Türkiye'yi hami devlet olarak önerdik. Teklifimize 'biz sizi tanımıyoruz' diyerek hayır dediler, Guaido'yu tanıdıklarını söylediler." dedi.

HAMİ DEVLET NE DEMEK?

Kayırcı devlet, başka devletleri kendi menfaati karşılığı koruyan devlet.

HAMİ NEDİR?

Koruyucu

Kayırıcı