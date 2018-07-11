Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından pilot hastane seçilen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde, sezaryen oranlarının düşürülmesine yönelik oluşturulan ‘Su Eşliğinde Doğum Ünitesi’ anne adaylarının tercihi oldu. Dört aylık süreçte 24 kadının suda doğum yaptığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından normal doğumu teşvik etmek amacıyla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde dört ay önce oluşturulan Su Eşliğinde Doğum Ünitesi’nde 24 doğum gerçekleşti.

Su Eşliğinde Doğum Ünitesi hakkında bilgi veren Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erol Karaca, Türkiye’de yaklaşık 10 hastanede bulunan üniteler arasında doğum sayısı bakımından Manisa’nın ilk sıralarda yer aldığı söyledi.

SUDA DOĞUM SEZARYENİ AZALTACAK!

GEBELERE SUDA DOĞUM ÇAĞRISI

Suda doğum yönteminin normal doğumu kolaylaştırdığını belirten Başhekim Karaca, hem anne sağlığını korumayı hem de anne adaylarının rahat bir doğum gerçekleştirmelerini hedefleyen yöntem sayesinde anne adaylarının daha kolay bir doğum gerçekleştirdiğini ifade etti. Gebelere suda doğum çağrısında bulunarak konuşmasını sürdüren Karaca, “Bütün amacımız hastalarımızı normal doğuma teşvik etmek ve özendirmek. Kadınların doğum sırasında çektiği ağrılar, doğum olaylarına bakışları, onları korkutabiliyor. Dolayısıyla doğumu kolaylaştırmak ve normal doğumu yaparken kendilerini çok daha rahat edecekleri şekilde uygulamanın gerçekleşmesi bağlamında suda doğum gerçekten çok önemli. Biz gebelerimize bu noktada faydalı olmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın paralelinde biz bu hizmetlere devam ediyoruz” diye konuştu.

“İSTEYEN EŞLER DE DOĞUMA KATILABİLİYOR"

Doğum sırasında isteyen eşlerin de doğuma katılabildiğine değinen Karaca, “Şuana kadar 24 suda doğumumuz gerçekleşti. Başarılı geçen doğumlar hastalarımızı, son derece memnun etti. Hastalarımız gebeliklerinin herhangi bir ayında hastaneye başvuru yapabilirler fakat hastalarımızın gebeliklerinin başlangıç ayında bize başvurmaları arzu ediyoruz. Doğuma gebelerimizin eşleri de dahil, sevdikleri ya da bir yakını da katılabiliyor. Ev ortamında bir doğum sağlamaya çalışıyoruz. Gerçekten bu da son derece etkili oluyor. Bu yöntemle, hamilelerde kasılmalar daha rahat oluyor. Bu şekilde doğum hızlı bir şekilde gerçekleşiyor” dedi.

Hamilelerin doğum öncesi korkularını yenmeleri için bir gebe bilgilendirme sınıfı oluşturduklarını dile getiren Karaca, sınıflarda doğumun korkutucu bir olay olmadığını gebelere anlatarak, gebelerin tereddütlerini ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

BAKANLIK'TAN SUDA DOĞUM ÜNİTESİ! KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suda doğum sertifikasına sahip Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sergül Aydın ise, en sağlıklı doğum yönteminin normal doğum olduğunu vurguladı. Hekim tarafından muayene edildiğinde normal doğuma engeli bulunmayan gebeler için suda doğumun alternatif bir seçenek olduğuna değinen Aydın, “Daha önce hiç doğum yapmamış ve tek hamileliği olan anne adayları suda doğum için uygundur. 37 haftanın altındaki hamileler, tansiyon, şeker, kalp, hastaları, ikiz ya da üçüz doğum yapmış anneleri suda doğuma almıyoruz. Hastalarımızın açıklığı 5-6 santimetre olduktan sonra hastalarımızı havuza alıyoruz. Ağrılarının en yoğun olduğu yani doğumun en önemli kısmında sıcak suyun etkisiyle anne adaylarımız daha rahat bu süreci yaşıyorlar. Sıcak suyun etkisiyle doğum süreci hızlanıyor. Çünkü sıcak su aynı zamanda doğum kanalındaki kasları rahatlatıyor. Hasta daha sonra tam açık olduktan sonra da doğum masasına alınıyor ve o şekilde de doğum gerçekleştiriliyor. Hastalarımıza suda doğumu tavsiye ediyoruz” dedi.