Hamileliğin 7. haftası belirtileri 0:00 / 0:00

Hamileliğin en zorlu dönemi ilk 3 ay içerisinde. Anne adayları hamileliğin ilk 3 ayında daha dikkatli davranmaya özen göstermektedir. Hamileliğin ilk 3 ayı içerisinde yer alan 7. Haftanın belirtileri ise hamilelerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte hamileliğin 7. Haftası hakkında merak edilen tüm detaylar.

7 Haftalık Gebelik Belirtileri

Gebeliğin 7. Haftasında anne adayları en sık mide bulantısı ve kusma şikayeti ile karşı karşıya kalır. Mide bulantılarının en sık gerçekleştiği zaman ise sabah saatleridir. Bu yüzden anne adaylarının hamileliğin 7. Haftasında tuzlu kraker ile leblebi tüketimini arttırabilir. Bunun yanı sıra hamileliğin 7. Haftasındaki belirtiler aşağıdaki gibidir:

Sık meydana gelmese de vajinal akıntılar meydana gelebilir.

Kişinin daha önce severek tükettiği besinlerden rahatsızlık duyma ve tiksinme meydana gelebilir.

Sık sık aşerme hissi meydana gelir.

Göğüs bölgesinde ağrı hissedilebilir.

Duygusallık hormonlarında yükseliş meydana gelir. Sebepsiz yere duygusallaşma ve ağlama nöbetleri yaşanabilir.

Karın bölgesinin genel kısmında bir şişlik meydana gelebilir.

Baş dönmesi meydana gelir. Göz kararması ile düşecekmiş hissi yaşanabilir.

Baş ağrısı ve baş ağrısına bağlı olarak halsizlik hissedilir.

Gebeliğin 7. Haftası Neler Olur?

Gebeliğin 7. Haftası belirtilerin sıklaştığı dönemdir. Bu dönemde anne adayının kusma şikayeti artar. Koku hassasiyeti yükselir ve aşerme isteği artar.

Hamileliğin 7. Haftasında Kanama Olur Mu?

Hamileliğin 7. Haftasında anne adayların en çok merak ettiği konuların başında kanama olup olmadığı merak edilir. Bu dönemde kanama meydana gelebilir ancak bu anne adaylarını korkutmamalıdır. Bu dönemde meydana gelen kanamaların sebebi rahim içinde biriken kandır. Devir teslim adı da verilen bu kanamalar ağrısız bir şekilde gerçekleşir. Anne adayları bu durumdan korksa da tedirgin olmamalıdır. Yine de doktor kontörlüne başvurmayı tercih etmelerinde sakınca yoktur.

Hamileliğin 7. Haftasında Kasık Ağrısı Normal Mi?

Hamileliği 7. Haftasında leğen kemiği adı verilen pelvis bölgesinde kasılmalar meydana gelebilir. Burada rahimi tutan yan bağlar gerilir. Bu gerilmeler de ağrıya sebebiyet verir. Bu tedirginlik yaratacak bir durum değildir. Anne adayına istirahat önerilir.

7 Haftalık Gebelik Kaç Aylık Oluyor?

Hamilelik 3 aylık trimestere denilen dönemlere ayrılır. 7. Haftalık gebelik ise hamileliğin ikinci ayı içerisindedir.

7 Haftalık Gebelikte Beta Hcg Değeri Kaç Olmalı?

Beta HCG değer gebelik testinin ilk ayağıdır. Hamileliğin kesin olarak belirlenmesinde etkili olan bir kan testidir. Eğer kadınlarda Beta HCG değeri düşük ise bu gebeliğin gerçekleşmediği anlamına gelir. 7. Haftalık gebeliklerde Beta HCG değeri ise 7.65 ila 229.000 mlU/mL olmalıdır. Bu değerler daha düşük seviyede bulunuyorsa dış gebelik meydana gelebilir. Anne adaylarının dikkatli olması gerekmektedir.

7 Haftalık Hamilelik Ultrasonda Görünür Mü?

Anne adayların en çok merak ettiği konulardan biri de bebeklerinin ulstrason sırasında görülüp görülmeyeceğidir. 7. Haftalık gebelikler ultrasonda saptanabilir. Bu dönemde bebeğin görüntüsü C şeklindedir. Bebeğin kuyruk ve baş kısmı belirginleşmiştir. Yolk kesesi de 7. hafta ile birlikte oluşur. Ultrason ile birlikte bebeğin görüntüsü et bir şekilde görülebilir.