Hamilelik testi, anne ve baba adaylarının heyecanla beklediği testtir. Her sağlıklı birey çocuk ister. Dolayısıyla test sonucunun pozitif çıkması onlara istedikleri müjdeli haberi verecektir. İşte size hamilelikle ilgili bilmeniz gereken her şey…

Hamilelik testi sonucu nasıl anlaşılır?

Hamilelik testi için 2 yol vardır. Bunlardan bir tanesi kan testidir. Diğer test ise gebelik testi olarak adlandırılır. Kan testi gebelik testine oranla daha çabuk sonuç verir.

Evde gebelik testi sonucu

Aşırı halsizlik, kokuya duyarlılık ve adet gününde gecikme size hamile olduğunuzu hissettirebilir. O esnada yaşanacak heyecanı anlatacak kelime yoktur. Eğer hamile olduğunuzu düşünüyor ancak doktora gidemiyorsanız, eczanelerde satılan idrar testleri ile kolaylıkla hamile olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Hamilelikte kan testi sonucu kaç olmalı?

Hamilelikte kan testi sonucu, hamile olup olmadığınızı öğrenmenin en kesin yoludur. Anne adaylarına kan testi 2 şekilde uygulanır. Bunlar, niteliksel HCG kan testi ve niceliksel HCG kan testidir. Yapılan kan testi ile kandaki HCG değerleri ölçülür.

Niteliksel HCG kan testi: vücutta herhangi bir HCG’nin var olup olmadığını görebilmek amacıyla yapılan testtir. Hamileliğe dair basit delil teşkil etmektedir.

Niceliksel HCG kan testi: kandaki HCG’nin spesifik seviyesini ölçmek için yapılan testtir. Beta HCG hormonunun değeri, gebe olmayan kadında 0-10 MLU/ML değerlerindedir. Bu açıdan bakıldığında, beta HCG değeri 10 MLU üzerinde çıkarsa hamilelik ihtimali yüksek demektir. Nicel kan testi, diğer testler baz alındığında en doğru sonucu verir.

İdrar testinde negatif ne demek?

İdrar testi negatif ise testte tek çizgi görülür. Bu da hamile olmadığınızı işaret eder.

İdrar testinde pozitif ne demek?

İdrar testinde 2 çizgi görüyorsanız; bu pozitif demektir. Bu sonucu alan anne adaylarının hamileliği kesinleşmiş olur.

Adet döneminde hamilelik testi yapılır mı?

Adet döneminde yapılan hamilelik testleri yanlış sonuç verebilir. Bu yüzden bir süre beklenmesi ve net sonuç alınması adına adet döneminizin gecikmesinden 8-10 gün sonra test yapmanızı öneriyoruz.

Hamilelik test çubuğu nasıl belli olur?

Hamilelik test çubuklarının kullanımı değişiklik gösterir. Kimi çubuğa idrar damlatmanız gerekirken; kimi çubuğu da idrara batırmanız gerekir. Her 2 durumda da bir süre beklenmesi, çıkan çizgi doğrultusunda sonucun alınması gerekir.