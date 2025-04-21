Hamilelikte çupra yenir mi, Gebeyken çupra yemek zararlı mı?

Hamilelikte Çupra Yenir mi?

Anne adaylarının en merak ettiği konuların başında, hamilelikte nasıl beslenmeli geliyor. Gebe olan kadınların hem kendi sağlığı hem de bebeklerinin sağlığı için günlük hayatlarında dikkat etmeleri gereken pek çok nokta var. Bunlardan biri de elbette beslenme konusu… Doğru bir beslenme şekli, hem bebeğin gelişimini destekleyecek hem de anne adayının hamilelik süresini daha sağlıklı geçirmesine yardımcı olacak. Gebelik döneminde tercih edilecek gıdalar hem çok çeşitli hem de besleyici olmalı. Bu nedenle beş temel besin grubunun içinde yer alan tüm ürünler, düzenli ve dengeli bir şekilde tüketilmeli. Besin grubunun önemli parçalarından biri de et ürünleri… Hem kırmızı hem de beyaz et tüketmesi gereken anne adaylarının beslenmelerine fayda sağlayacak değerli bir besin kaynağı da şüphesiz balık oluyor. Balık türleri hem lezzetli hem de besleyici olduğu için sofraların vazgeçilmezi… Anne adayları içinde balığın faydaları saymakla bitmiyor. Balığın içeriğinde bol miktarda omega-3 yağ asidi, D vitamini, B12 vitamini ve protein bulunuyor. Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan balık tüketimi, bebeğin gelişiminde rol oynadığı kadar annenin sağlığı için de önem taşıyor. Gebelik döneminde balık tüketiminin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;