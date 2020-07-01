Hamilelikte diş ağrısı ne zaman başlar?

Hamilelikte diş ağrısı çekenler gebelik sürecindeki diş ağrısına nelerin iyi geldiğini araştırıyor. Hayatımızın her alanında dayanılmaz olan diş ağrıları, gebelik döneminde ilaç alınamaması nedeniyle daha da katlanılmaz oluyor. Hamilelik sürecinde diş ağrısını geçirmek için önerileri yazımızda bulacaksınız

Hamilelikte diş eti ağrısı

Gebelikte yaşanan en büyük değişikliklerden bir tanesi de diş etinde başlar. Bu değişikliğin en temel nedeni gebelikle birlikte vücuttaki progesteron ve östrojen seviyelerinin artmasına sebep olan hormonal değişikliklerdir. Dişlerdeki bakteriyel plak birikimi, hormonlarla doğru orantıda artar. Plağı diş etinizden uzak tutmak için gereken önlemleri önceden almamanız, süreci çok sıkıntılı şekilde yaşamanız anlamına gelir.

Gebelik sürecinde diş ağrılarının birden çok nedeni vardır. Bunları inceleyecek olursak;

Çürükler: Gebelik döneminde yaşanan diş ağrılarının en önemli sebebi hiç şüphesiz çürüklerdir. Ağız bakımı için gereken özen gösterilmediği taktirde dişler çürür. Özellikle gebelikte tüketilen şeker içeren yiyecekler ürettiği asit nedeni ile dişin koruyucu tabakasına zarar verir.

Diş Minesi Aşınması: Bu durum da diş ağrılarını meydana getiren etkenlerdendir. Diş minesi, dişi sararak içerideki tabakaların zarar görmesini engeller. Mine sert yapıdadır ancak sert kabuklu gıdalar, asitli içecekler, diş gıcırdatma gibi kimyasal ya da fiziksel etkenler mineye zarar verir. Zarar gören diş minesi, soğuk sıcak uyaranlarına karşı hassaslaşır.

Diş eti İltihabı: Diş ağrılarının en büyük faktörlerinden bir tanesi de diş eti iltihabıdır. Yapışkan, renksiz ve yumuşak yapıdaki plaklar toksin üretir. Üretilen toksinler diş eti dokusuna zarar verir. Bu da diş eti iltihabının oluşması demektir. Ağız bakımına gereken özen zamanında gösterilmezse, gebelik sürecinde diş eti kanaması, diş eti şişmesi gibi ciddi sorunlar yaşanabilir.

Kalsiyum Eksikliği: Hem bebeğinizin hem de sizin sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilmeniz için yeteri kadar kalsiyum son derece önemlidir. Beslenme takviminizde kalsiyum ağırlıklı yiyeceklere yer vermezseniz vücutta daha önceden biriken kalsiyum kullanılır. Dolayısıyla vücuttaki kalsiyum tükenir ve dişlerde birtakım rahatsızlıklar baş göstermeye başlar.

Hamilelikte diş ağrısı ne zaman başlar?

Bu soruya net olarak bir yanıt vermek doğru olmaz. Gebelik sürecinde her an diş ağrılarıyla boğuşmanız gerekebilir. Ancak yine de hamileliğin 2-8 ayları arası diş ağrıları için en riskli dönemlerdir.

Hamilelikte diş ağrısına ne iyi gelir?

Gebelikte şiddetli diş ağrısına çözüm, anne adaylarının en çok ilgi duyduğu konular arasında yer alıyor. Eğer yaşanan ağrı dayanılamayacak ölçüdeyse kendiniz kesinlikle müdahale etmemeli; mutlaka işinde uzman bir doktordan yardım almalısınız. Ancak diş ağrınız hafifse bu tür ağrılar evde de kolaylıkla durdurulabilir.

Ağrı Kesiciler: Ağrı kesiciler diş ağrılarını durdurmada son derece etkilidir. Ancak gebelik döneminde çözüm aranırken anneler bazen işin dozunu kaçırabiliyor. Bu aşırılıklardan bir tanesi de maalesef ilacın kullanma talimatlarına uyulmadan alınması oluyor. Gebelik sürecinde ağrı kesiciyi arka arkaya almak son derece riskli bir hareket. Bir diğer risk faktörü ise ilacı direkt olarak diş üzerine uygulamaktır.

Fırçalamak: Dişin ağrıyan bölgesini fırçalayarak ya da diş ipi ile temizleyerek ağrıyı geçirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak fırçanın yumuşak olmasına çok dikkat edin.

Gargara: Tuzlu suyla yapılan gargara çoğu zaman ağrıyı dindiriyor. Ancak suyun soğuk olmaması gerektiğini unutmayın.

Yemek Ağrıyan Dişe Temas Etmesin: Tüketilen yiyecekleri ağrıyan dişe temas ettirirsen ağrı katlanacaktır. Bu yüzden yemek yerken çok dikkatli olmalı; yemeği ağrıyan dişten uzak tutmalısınız.

Soğuk Kompres: Soğuk ağrıyı kesmede kullanılan bir diğer yöntem olarak biliniyor. Çene üzerine ya da iltihap varsa yüzünün şişen kısmına soğuk kompres yapmak ağrınızı azaltacaktır.

Hamilelikte diş ağrısı için hangi ilaçlar kullanılır?

Hamilelikte diş ağrısı çözümü noktasında kullanılan ilaçlar da araştırılan bir diğer konu. Bu noktada eğer bir iltihap varsa tabi ki antibiyotik kullanılması gerekir. Bununla beraber ağrı kesiciler de diş ağrısını dindirici ilaçlardır. Ancak kullanacağınız ilaç ne olursa olsun asla doktor tavsiyesi olmadan kullanmamanız gerekir.

Hamilelikte diş ağrısına iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü

İbrahim Saraçoğlu, dayanılmaz diş ağrılarına nar suyunun iyi geldiğini ifade ediyor. Nar suyu ağız içerisinde bekletildiğinde ağrıyı kısa sürede dindiriyor ya da kısmen azaltıyor. Nar suyu ile günde 2-3 kez gargara yapmak da dişleri güçlendiriyor.

Hamilelikte diş ağrısı nasıl geçer?

Ağrıyı geçirebilmek için ilk önce ağrının kaynağını bulmak gerekir. Ağrı ufaksa yukarıda verdiğimiz bilgilerden yararlanılabilir. Ancak ağrı dayanılmazsa kesinlikle diş doktoruna gidilmelidir. Kafanıza göre aldığınız ilaçlar size çok daha fazla zarar verebilir.