Hamilelikte lahana yenir mi, gebeyken lahana yemek zararlı mı?

Lahana Nedir? Lahananın Faydaları Neler?

Doğanın bizlere sunduğu pek çok şifa kaynağı ürün var. Lahana da bunlardan sadece biri… Çok katmanlı ve yapraklı bir bitki olan lahana, mor veya yeşil renkte bulunuyor. Lahana, turşusu, dolması, yemeği, salatası yapılabilen zengin bir lezzet… Adeta bir şifa kaynağı olan lahananın içeriğinde bulunan maddeler; C, K, A, B grubu vitaminler, folik asit, demir ve lif şeklinde sıralanabilir.

İçeriği oldukça zengin olan lahana tam bir besin deposu…Lahananın saymakla bitmeyen yararları ise şu şekilde…

- Bağışıklık sistemini destekler ve olası hastalıkların önüne geçer.

- Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

- Kalp damar sağlığını korur.

- Sindirim sistemini düzenler.

- Kilo kontrolünü sağlar.

- İltihap önleyicidir.

- Göz sağlığını destekler.

- Kemik sağlığını korur.

Neredeyse insan vücudunun her noktasına fayda sağlayan lahananın hamilelikte tüketilmesinin uygun olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle heyecanla bebek bekleyen anne adayları tarafından, gebeyken lahana yemek doğru mu yoksa hamilelikte lahana yemek zararlı mı sorusu soruluyor. Hamilelikte lahana yenir mi sorusunu sizler için yanıtladık.

Hamilelikte Lahana Yenir mi?

Hamilelik anne adayları için heyecan dolu bir yolculuk… Meraklı bir bekleyiş içinde olan anneleri aynı zamanda oldukça zor bir süreçte bekliyor. Hamileler için kullanılan iki canlı ifadesinden de anlaşılacağı gibi gebelik süreci her anlamda iki kişinin sorumluluğunun alındığı bir dönem. Bu sebeple anne adayının hem kendi sağlığını hem de bebeğinin gelişimini düşünmesi gerekiyor. Bunun yolu da elbette doğru beslenmeden geçiyor. Hamilelik döneminde annelerin kafası neyi tüketecekleri konusunda karışık olabiliyor. Bu yiyeceklerden biri de lahana… Lahana farklı çeşitleriyle sofralarda sunulan bir doğa armağanı. Besin değeri yüksek olduğu kadar lezzeti de tartışmasız… Peki hamilelikte lahana yenir mi? Eğer lahanayı seven bir anne adayıysanız size güzel haber verelim. Lahana hamilelikte tüketilebilen bir gıda. Lahananın zararı olmadığı gibi gebelik sürecini destekleyecek pek çok faydası var… Lahananın hamilelik dönemindeki faydaları şöyle sıralanabilir;