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        Haberler Bilgi Yaşam Hamilelikte lahana yenir mi, gebeyken lahana yemek zararlı mı?

        Hamilelikte lahana yenir mi, gebeyken lahana yemek zararlı mı?

        Anne adaylarının hamilelik yolculuğunda hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin gelişimi oldukça önemlidir. Bunun içinde beslenme biçimine özen göstermeleri gerekir. Besin değeri yüksek olan yiyecekleri tüketmeleri gereken anne adayları bazı yiyeceklerden de uzak durmalılar. Söz konusu sağlıklı gıdalar olsa dahi bebek bekleyen anneler endişe duyabiliyor. Gebelik döneminde tüketilmesi ile ilgili detayları merak edilen yiyeceklerden biri de lahana… Merak edenler anneler için hamilelikte lahana yenir mi sorusunu yanıtladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 21:14 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:14
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        Hamilelikte lahana yenir mi?
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        Lahana Nedir? Lahananın Faydaları Neler?

        Doğanın bizlere sunduğu pek çok şifa kaynağı ürün var. Lahana da bunlardan sadece biri… Çok katmanlı ve yapraklı bir bitki olan lahana, mor veya yeşil renkte bulunuyor. Lahana, turşusu, dolması, yemeği, salatası yapılabilen zengin bir lezzet… Adeta bir şifa kaynağı olan lahananın içeriğinde bulunan maddeler; C, K, A, B grubu vitaminler, folik asit, demir ve lif şeklinde sıralanabilir.

        İçeriği oldukça zengin olan lahana tam bir besin deposu…Lahananın saymakla bitmeyen yararları ise şu şekilde…

        • - Bağışıklık sistemini destekler ve olası hastalıkların önüne geçer.
        • - Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.
        • - Kalp damar sağlığını korur.
        • - Sindirim sistemini düzenler.
        • - Kilo kontrolünü sağlar.
        • - İltihap önleyicidir.
        • - Göz sağlığını destekler.
        • - Kemik sağlığını korur.

        Neredeyse insan vücudunun her noktasına fayda sağlayan lahananın hamilelikte tüketilmesinin uygun olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle heyecanla bebek bekleyen anne adayları tarafından, gebeyken lahana yemek doğru mu yoksa hamilelikte lahana yemek zararlı mı sorusu soruluyor. Hamilelikte lahana yenir mi sorusunu sizler için yanıtladık.

        Hamilelikte Lahana Yenir mi?

        Hamilelik anne adayları için heyecan dolu bir yolculuk… Meraklı bir bekleyiş içinde olan anneleri aynı zamanda oldukça zor bir süreçte bekliyor. Hamileler için kullanılan iki canlı ifadesinden de anlaşılacağı gibi gebelik süreci her anlamda iki kişinin sorumluluğunun alındığı bir dönem. Bu sebeple anne adayının hem kendi sağlığını hem de bebeğinin gelişimini düşünmesi gerekiyor. Bunun yolu da elbette doğru beslenmeden geçiyor. Hamilelik döneminde annelerin kafası neyi tüketecekleri konusunda karışık olabiliyor. Bu yiyeceklerden biri de lahana… Lahana farklı çeşitleriyle sofralarda sunulan bir doğa armağanı. Besin değeri yüksek olduğu kadar lezzeti de tartışmasız… Peki hamilelikte lahana yenir mi? Eğer lahanayı seven bir anne adayıysanız size güzel haber verelim. Lahana hamilelikte tüketilebilen bir gıda. Lahananın zararı olmadığı gibi gebelik sürecini destekleyecek pek çok faydası var… Lahananın hamilelik dönemindeki faydaları şöyle sıralanabilir;

        • - İçeriğinde bol miktarda bulunan folik asit sayesinde bebeğin gelişimi desteklenir.
        • - Lahana C vitaminini de bünyesinde bulundurduğu için annenin bağışıklığını güçlendirir ve olası hastalıklara karşı koruma sağlar.
        • - Lahanada bulunan K vitamini sayesinde kanın pıhtılaşması kolaylaşır.
        • - Lahana lifli oranı yüksek bir yiyecek olduğundan dolayı sindirim sistemini düzenler.
        • - Lahanada bulunan demir sayesinde kansızlık riski düşer ve enerjiniz artar.

        Hamilelik sürecinde hem anne hem de bebek için faydalı olan lahanayı tüketirken yine de dikkatli olmak gerekiyor. Lahanayı gereğinden fazla tükettiğinizde şişkinlik sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca normalde yeniyor olsa da bu dönemde çiğ lahanadan uzak durmalısınız. Çiğ lahanada bazı bakteriler bulunabilir. Bunlardan biri de Salmonella’dır. Bakteriler nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri yok etmek için pişmiş lahana tercih etmelisiniz. Sonuç olarak gebeyken lahana yemek doğru mu sorusun yanıtı evet olsa da lahanayı dikkatli tüketmekte fayda var…

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