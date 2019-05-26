Uzmanlar, hamile kadınları çok fazla cips yememesi gerektiği konusunda uyardı. Uzmanlar, daha önce cips başta olmak üzere bazı gıdalarda kullanılan Çin tuzunun (monosodyum glutamat) bağımlılık yaptığını belirtmişti.

Bağımlılık yapan bu maddenin çocuklarda daha fazla olmak kaydıyla yetişkinlerde de, tip-2 diyabet, kalp-damar hastalıkları, tansiyon yüksekliği, şişmanlık, sürekli uyku hali; astım, yorgunluk, halsizlik, akciğerde sıkışma hissi, kalp çarpıntısı gibi hislere neden olduğu vurgulanmıştı.

SIK SIK CİPS YİYEN HAMİLELER DİKKAT!

Yeni yapılan bir araştırmaya göre; sıkça cips tüketen hamileler ve onların doğmamış bebekleri bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Çalışmanın sonuçlarına göre; çok fazla cips tüketen hamile kadınların bebeklerinin büyümesi olumsuz etkilenebilir.

Araştırmacılar, o tip beslenmenin hamileliğin ve yavruların gelişimi üzerindeki etkilerini fareler üzerinde araştırdı. Büyük ölçüde linoleik asit tüketen dişi farelerin, bebeklerinin büyümesinin olumsuz etkilendiği belirtilirken, erkek bebek sayısında da azalma olduğunu tespit ettiler. Journal of Physiology'de yer alan çalışmaya göre; karaciğer fonksiyonları ve rahimde kasılmalara neden olan proteinler de etkileniyor.

ERKEK BEBEK SAYISINDA AZALMA

Avustralya'nın Queensland kentindeki Griffith Üniversitesi'nden Dr. Deanne Skelly, “Hamile kadınların diyetlerini dikkate almaları önemlidir. Araştırmamız, belirli bir tür besini fazla tüketmenin, bebeğin büyümesini olumsuz yönde etkileyen bir başka faktör olduğunun örneğidir" dedi.

Ancak uzmanlar, bu etkilerin insanlarda görülüp görülmeyeceği konusunda henüz net bir fikir sahibi değil.