AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, av sezonunun iki aylık döneminde 342 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 1 milyon 693 bin 733 dolar gelir sağlandı.
Türkiye'den geçen yılın aynı döneminde 249 ton hamsi ihracatından 1 milyon 278 bin 639 dolar gelir elde edilmişti. Söz konusu dönemde yapılan ihracatta miktar bazında yüzde 37,34, değerde ise yüzde 32,46 artış yaşandı.
Hamsi ihracatında 542 bin 28 dolarla Fransa ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 528 bin 216 dolarla Belçika, 291 bin 387 dolarla ABD izledi.
"HAMSİ İHRACATI SEZONA HIZLI BAŞLADI"
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsi ihracatının sezona hızlı başladığını söyledi.
Hamsi ihracatında, sezonun iki aylık döneminde artış yaşadığına dikkati çeken Gürdoğan, "Hamsi tam olarak denizlerde kendini hissettirmese dahi ihracatı hızlı başladı ve 2 aylık dönemde yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 37, değerde de yüzde 32 arttı." dedi.
"İHRACAT YAPILAN ÜLKE ÇEŞİTLİLİĞİ DE GİDEREK ARTIYOR"
Gürdoğan, ülkeden bu dönemde en fazla ihracatın Fransa'ya yapıldığına işaret ederek, "İhracat yapılan ülke çeşitliliği de giderek artıyor. Sezonun iki aylık döneminde yapılan hamsi ihracatında Fransa, Belçika ve ABD başı çekti. Geçen yıldan farklı olarak bu sene Yunanistan ve Avusturya'ya da ihracat gerçekleştirildi. Ülke çeşitliliğinin giderek daha da artacağını umuyoruz." diye konuştu.
Hamsinin ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir ihraç ürünü olduğunu aktaran Gürdoğan, "Hamsi Karadeniz'de havaların soğumasıyla boy göstermekte. O nedenle havaların soğumasıyla önümüzdeki günlerde hamsinin daha fazla avlanarak ihracatının da daha üst noktalara ulaşacağını inanıyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.
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