Hamza Dağ oyunu kullandı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ, "Çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. Bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz. Ve inşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ben inanıyorum ki, milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak, hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak." dedi.