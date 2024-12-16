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        Haberler Kültür-Sanat Han Sultan: Altın Orda Operası İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu

        Han Sultan: Altın Orda Operası İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu

        Han Sultan'ın hikayesini anlatan Han Sultan: Altın Orda Operası, İstanbul'da ilk kez Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:20
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        İstanbul'da ilk kez sanatseverlerle buluştu
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        Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, Abay Kazak Devlet Akademik Opera ve Balesi ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle sahnelenen Han Sultan: Altın Orda Operası, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi.

        Altın Orda Devleti'nin kaderini değiştiren, bir annenin zekası, gücü ve iradesiyle tarihe yön veren kahramanın, Han Sultan'ın hikayesini anlatan eser, Cengiz Han'ın Harezm'i fethetmesiyle başlayan ve Altın Orda'nın kuruluşuna kadar uzanan bir yolculuğu izleyiciye aktarıyor.

        Almatı Operası'nın usta sanatçıları tarafından hayat verilen epik operada, 300 kişilik bir kadro sahnede yer aldı.

        Bestecisi Khamit Shangaliyev, librettosu ise Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Maraltay İbrayev olan eseri, İtalyan yönetmen Davide Livermore sahneye koydu.

        Eserin sahne tasarımını Eleonora Peronetti, ışık tasarımını uluslararası ünlü yönetmen Gaetano La Mela, koreografisini ise balet Asem Aldybekova hazırladı.

        Kostüm tasarımını Aynur Erimbetova'nın yaptığı Han Sultan: Altın Orda operası için toplam 173 kostüm hazırlandı.

        Opera, 16 Aralık'ta da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerin karşısına çıkacak.

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        #Han Sultan: Altın Orda Operası
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