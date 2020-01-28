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Oyuncu Hande Ataizi, oğlu Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ataizi, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden aldığı evlenme teklifini kabul ettiğini ancak düğün tarihinin henüz belli olmadığını dile getirdi.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift, el ele alışveriş yaptı. Daha sonra çocuk eğlence merkezine de uğrayan Leon ve Dinç Aydoğdu'nun baba-oğul gibi anlaşmaları gözlerden kaçmadı.

Alışveriş merkezinin çıkışında görüntülenen Ataizi ve Aydoğdu, neşeli halleriyle dikkat çekti.