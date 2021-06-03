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Hande Ataizi kaç yaşında? Camdaki Kız Cana Hande Ataizi kimdir?

Hande Ataizi, 1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar isimli film ile adını duyurdu ardından birçok dizi ve filmde rol aldı. 2012 yılında evlendiği Benjamin Harvey ile Leon adında bir oğlu olan Hande Ataizi eşinden 2018 yılında boşandı. İşte Hande Ataizi'nin biyografisi...

Hande Ataizi kaç yaşında? Camdaki Kız Cana Hande Ataizi kimdir?

Camdaki Kız dizisi ile uzun bir aranın ardından diziseverlerin karşısına çıkan Hande Ataizi bir dönem özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alıyordu. Leon adında bir oğlu olan Hande Ataizi'nin hayatı merak ediliyor. Hande Ataizi kaç yaşında? Hande Ataizi kimdir? İşte Hande Ataizi hakkında merak edilenler...

HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Hande Ataizi (d. 2 Eylül 1973, Bursa),Türk oyuncu ve sunucu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1996 yılında ‘Mum Kokulu Kadınlar’ filmiyle ünlenmiş ve daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla ‘Altın Portakal’ en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olmuştur.


Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer almıştı.

Özellikle, estetikli burnunu gazetecilere göstermemek için bulunduğu mekanın tuvaletinden kaçmaya çalışırken görüntülenince magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 2009 yılında bir magazin muhabirine şemsiye ile saldırması da basını meşgul etmişti.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon gösterisinin de sunuculuğunu yapmıştır. Özel Hayatlar adlı tiyatro oyununda Cihan Ünal ile oynamıştır.

Bir dönem, TNT'de yayınlanan Dest-i İzdivaç'ı sunmuştur. 2012 yılında Star'da yayınlanan Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada program da jüri üyeliği yapmıştır.

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