Hande Doğandemir: Olursa ben zaten saklamam

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Hande Doğandemir, önceki gün Etiler'de trafikte görüntülendi. SHOW TV'de yayınlanacak olan 'Hayat Bugün' dizisinin çekimlerinin başladığını söyleyen Doğandemir, set ortamının çok güzel olduğunu ve değişik bir karakterle ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Furkan Palalı ile aşk yaşadığı yönündeki söylentileri gerçeği yansıtmadığını dile getiren Hande Doğandemir, "Hayatımda kimse yok, olursa ben zaten saklamam. Furkan, o gün beni sadece evime bıraktı. Kendisi arkadaşımdır" dedi.