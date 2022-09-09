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Hande Erçel'in sosyal medya tahtı yıkılıyor!

Sosyal medya liderliğini uzun zamandır elinden düşürmeyen Hande Erçel'e yeni rakipler geliyor. Bir süredir yeni proje yapmayan isim, sosyal medya tahtını kaptıracak gibi görünüyor.

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  • Hande Erçel sosyal medyadaki tahtını kaptırmak üzere! Sosyal medya bu ünlüyü konuşuyor, Türkiye'nin yeni yıldızı oldu!

    Sosyal medyanın en çok takipçiye sahip ünlülerinden biri olan Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinden sonra yeni bir proje yapmadı. Hal böyle olunca ekranda yer almayıp ünü azalan isimler arasında Erçel de girdi. 
  • Hande Erçel sosyal medyadaki tahtını kaptırmak üzere! Sosyal medya bu ünlüyü konuşuyor, Türkiye'nin yeni yıldızı oldu!

    Kerem Bürsin ile rol aldığı diziden sonra sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan ve güzelliği ile her gün adından söz ettiren Hande Erçel, şu sıralar sadece sosyal medya gönderileri ile anılıyor. Ekranda yer almadığı için haliyle gündem de fazla yer bulmayan Hande Erçel'e böylelikle rakipler çıkıyor. 
  • Hande Erçel sosyal medyadaki tahtını kaptırmak üzere! Sosyal medya bu ünlüyü konuşuyor, Türkiye'nin yeni yıldızı oldu!

    Hande Erçel'e rakip olarak ilk sırada Sıla Türkoğlu görülüyor. Şu sıralar Show TV'nin yeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde rol almaya başlayan isim, yakında ekranlarda olacak. En son Emanet dizisinde gördüğümüz ünlü güzel, Seher karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. 
  • Hande Erçel sosyal medyadaki tahtını kaptırmak üzere! Sosyal medya bu ünlüyü konuşuyor, Türkiye'nin yeni yıldızı oldu!

    Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Show Tv'nin yeni dizisinde Doğa karakterini canlandıracak olan Türkoğlu, Evrim Alasya, Kılıç ve Doğukan Güngör ile aynı projede yer alacak. Başarılı oyuncu, Ağustos ayında sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olarak Hande Erçel'i bile geçti.

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