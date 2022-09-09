Sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok ülkesinde adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Show Tv'nin yeni dizisinde Doğa karakterini canlandıracak olan Türkoğlu, Evrim Alasya, Kılıç ve Doğukan Güngör ile aynı projede yer alacak. Başarılı oyuncu, Ağustos ayında sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olarak Hande Erçel'i bile geçti.