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        Haberler Magazin Hande Erçel, Hadise'nin kendisine gönderme yaptığı iddialarına cevap verdi

        Hande Erçel, Hadise'nin kendisine gönderme yaptığı iddialarına cevap verdi

        Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarını, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen hakkında yorumlarını ve Hadise ile arasındaki iddiaları değerlendirerek açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 08:13 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:13
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Hande Erçel, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sevgilisi Hakan Sabancı'nın paylaşımlarına gelen beğenilerle ilgili "Teşekkür ederim, ne diyebilirim ki, sağ olsunlar" dedi.
        Geçtiğimiz yaz tatilinin çok keyifli geçtiğini belirten Hande Erçel; "Tatil çok iyi geldi, film de çok güzel oldu. Barış Arduç sağ olsun, güzel temennilerde bulundu, ben de onu özledim. Yakında görüşürüz, çok şükür iyi bir ikili olduk, gerçekten iyi bir insan."

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        Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ile ilgili sorulara oyuncu; "Gayet güzel, her kadın çok güzel, bunu diyebilirim sadece" diyerek cevap verdi. Hadise Venedik Film Festivali'ne katılmış ve dönüşte havalimanında karşılanmıştı. Havalimanında kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ünlü şarkıcı, "Ben konuşmayı sevmiyorum havalimanında. Konuşmayı sevenlerle konuşun" demişti. Hadise'nin bu sözüyle kime göndermede bulunduğu merak konusu olmuştu. Hadise'nin imâsının Hande Erçel'e olduğu iddia edilmiş hatta iki ismin aralarının açık olduğu konuşulmuştu. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularına Hande Erçel; "Yalan haber yapmayı ne zaman bırakacaksınız? Çok gereksiz bir iddia bence, hiç zannetmiyorum bana göndermede bulunduğunu, kendisi de mükemmel bir kadın." diyerek cevap verdi. Hande Erçel daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.

        #Hande Erçel
        #hadise
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