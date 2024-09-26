Hande Erçel, Hadise'nin kendisine gönderme yaptığı iddialarına cevap verdi

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen ile ilgili sorulara oyuncu; "Gayet güzel, her kadın çok güzel, bunu diyebilirim sadece" diyerek cevap verdi. Hadise Venedik Film Festivali'ne katılmış ve dönüşte havalimanında karşılanmıştı. Havalimanında kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen ünlü şarkıcı, "Ben konuşmayı sevmiyorum havalimanında. Konuşmayı sevenlerle konuşun" demişti. Hadise'nin bu sözüyle kime göndermede bulunduğu merak konusu olmuştu. Hadise'nin imâsının Hande Erçel'e olduğu iddia edilmiş hatta iki ismin aralarının açık olduğu konuşulmuştu. Konuyla ilgili gazetecilerin sorularına Hande Erçel; "Yalan haber yapmayı ne zaman bırakacaksınız? Çok gereksiz bir iddia bence, hiç zannetmiyorum bana göndermede bulunduğunu, kendisi de mükemmel bir kadın." diyerek cevap verdi. Hande Erçel daha sonra aracına binerek oradan ayrıldı.