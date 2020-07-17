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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Sosyal medya bunu konuşuyor

Sosyal medyanın en çok konuşulan magazin gündemi Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı? Sorusu oldu. Binlerce paylaşım yapılan konuyla ilgili Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'tan henüz açıklama gelmedi.

Hande Erçel Murat Dalkılıç

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç bir süredir beraber yaşıyordu. Yakın zamanda evlilik haberleri de beklenen gelişmeler arasındaydı. Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çifti, 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamıştı. 10 ay sonra ayrılık haberleri gelmişti. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Şimdi ise tekrar ayrılık haberleri gündemde.

HANDE ERÇEL FOTOĞRALARI SİLDİ

Hande ErçeL, Murat Dalkılıç ile ilgili fotoğrafları silince ayrılık konusu gündeme geldi. Henüz Hande Erçel'den bu olayla ilgili açıklama gelmedi.

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