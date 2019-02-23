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Zor zaman geçiren Erçel kardeşler, uzun zamandır sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıyordu. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Acısıyla başa çıkmaya çalışan Erçel, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Erçel'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.