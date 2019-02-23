Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım

Giriş: 23.02.2019 - 15:24 | Güncelleme:  

Oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, annesinin ölümünden sonra ilk kez paylaşım yaptı

  • 1Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    1|30

    Oyuncu Hande Erçel'in kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. 

  • 2Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    2|30

    Zor zaman geçiren Erçel kardeşler, uzun zamandır sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmıyordu. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Acısıyla başa çıkmaya çalışan Erçel, sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı. Erçel'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

  • 3Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    3|30
  • 4Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    4|30
  • 5Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    5|30
  • 6Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    6|30
  • 7Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    7|30
  • 8Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    8|30
  • 9Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    9|30
  • 10Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    10|30
  • 11Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    11|30
  • 12Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    12|30
  • 13Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    13|30
  • 14Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    14|30
  • 15Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    15|30
  • 16Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    16|30
  • 17Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    17|30
  • 18Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    18|30
  • 19Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    19|30
  • 20Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    20|30
  • 21Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    21|30
  • 22Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    22|30
  • 23Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    23|30
  • 24Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    24|30
  • 25Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    25|30
  • 26Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    26|30
  • 27Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    27|30
  • 28Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    28|30
  • 29Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    29|30
  • 30Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den aylar sonra ilk paylaşım - Magazin haberleri
    30|30

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0