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Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri olan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Cannes Film Festivali'ne katılan güzel oyuncunun, giydiği kombinin fiyatı ortaya çıktı. Duyanların dudakları uçukladı.

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  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Son olarak Sen Çal Kapımı adlı dizide boy gösteren ve şimdilerde sosyetenin tanınan isimlerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ne katıldı.
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Cannes Film Festivali'ne katılan ve her güne giydiği ayrı kombinleriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel'in son olarak sevgilisi Hakan Sabancı ile gittiği geleneksel yardım kampanyasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı. 
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Hande Erçel neredeyse bir servet değerindeki kombiniyle çekildiği fotoğrafları 30.7 milyon takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. 
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    Hande Erçel'in dünyaca ünlü markadan giydiği elbisesinin fiyatı 11 bin Euro ( 236.762,63 TL ), taktığı küpeleri 10 bin Euro, iki yüzüğünün toplamı 15 bin Euro, elbisesini tercih ettiği markadan alınan ayakkabısı 1450 Euro, çantası ise 3500 Euro.
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

    İşte Hande Erçel'in Cannes kombini...
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!
  • Hande Erçel'in Cannes kombininin fiyatı ortaya çıktı! Duyanların dudakları uçukladı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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