Hande Erçel'in dünyaca ünlü markadan giydiği elbisesinin fiyatı 11 bin Euro ( 236.762,63 TL ), taktığı küpeleri 10 bin Euro, iki yüzüğünün toplamı 15 bin Euro, elbisesini tercih ettiği markadan alınan ayakkabısı 1450 Euro, çantası ise 3500 Euro.