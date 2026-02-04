Hande Erçel, kötü yorumlara cevap verdi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen bir davete katılan oyuncu Hande Erçel, hem özel hayatı hem de kariyerine yönelik açıklamalarda bulundu. Sokak anketlerinde, Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilmesi hatırlatılan Erçel, bu konuda; "Beni utandırmayın" şeklinde yorumda bulundu.

Yeğeni Mavi’ye olan düşkünlüğüyle bilinen Hande Erçel'in, "Mavi için birazcık dadı oldunuz diyebilir miyiz?" sorusuna cevabı; "Keşke öyle olabilsem, her günümü onunla geçirebilsem... Ben sadece teyzelik görevimi yapıyorum. Orada kim olduğunla veya ne yaptığınla ilgilenmiyorsun; ben sadece teyzeyim ve Mavi ne isterse onu yapıyorum" cümleleriyle oldu.

Hande Erçel, annelik içgüdüsüyle ilgili ise "Mavi, o kadar dolduran bir his ki, teyze olanlar beni anlar" diyerek, yeğeninin hayatındaki büyük boşluğu doldurduğunu vurguladı.

Hande Erçel, rol aldığı dizinin 7'nci bölümde yayından kaldırılması üzerine, oyunculuğuna yönelik sert eleştirilere karşı düşüncesini şöyle dile getirdi; "Susturamazsınız, insanlar konuşur."