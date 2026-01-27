Habertürk
        Hande Erçel yeğeni Mavi'ye Londra'da bakıcılık yaptı

        Hande Erçel yeğeni Mavi'ye bakıcılık yaptı

        Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, Hande Erçel'in de katıldığı Londra tatilinden eğlenceli anları paylaştı; "Çocukla tatile giderken yanınıza almanız gereken en önemli şey: Bir adet teyze"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:51
        "Teyzesi istifa..."
        Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve yeğeni Mavi ile birlikte tatil yapmak için Londra'ya gitmişti.

        Caner Yıldırım, tatilde kızı Mavi ve baldızı Hande Erçel ile çektikleri eğlenceli bir videoyu; "Çocukla tatile giderken yanınıza almanız gereken en önemli şey: Bir adet teyze" notuyla yayımladı.

        Videoda; Hande Erçel'in yeğenine bakıcılık yaptığı ve sonrasında bavulunu alıp oradan ayrıldığı görüldü. Ünlü oyuncu, eniştesinin paylaştığı videoya esprili bir yorum yaparak "Teyzesi istifa..." ifadelerini kullandı.

        #Hande Erçel
        #Mavi Yıldırım
        #Gamze Erçel
        #Caner Yıldırım
