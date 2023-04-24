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Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşamasıyla gündemde. Ünlü çift şimdilerde İtalya’da tatil yapıyor. Erçel’in tatil kareleri beğeni rekorları kırıyor.

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  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

    Şimdilerde Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, sevgilisiyle İtalya’ya tatile gitti. Sosyal medya hesabından her gün gönderi yayınlayan ünlü isme sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum geliyor.
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

    Yer aldığı projeler ve özel hayatı ile magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Hande Erçel İtalya tatilinden fotoğraflarını yayınlamaya devam ediyor. Güzel oyuncu mini eteği ile verdiği pozuyla adeta nefes kesti.
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

    Instagram hesabında 30.4 milyon takipçisi olan Hande Erçel'in beyaz eteğiyle verdiği İtalya pozlarına 1.8 milyon beğeni ve 8000 binin üzerinde yorum geldi.
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

    29 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel'in son pozunun altına sevenlerinden, "Fotoğrafları Hakan çekmiş", "Çok güzelsin", "Kombinin harika olmuş" gibi yorumlar geldi.
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

    İşte Hande Erçel'in beğeni rekorları kıran pozları...
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
  • Hande Erçel son pozuyla mest etti! Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni rekoru kırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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