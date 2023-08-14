Hande Erçel tatil pozlarına yenilerini ekledi! Ünlü güzele beğeni yağdı!

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel , sevgilisiyle tatillere gitmeye doymuyor. Son olarak Amerika'ya giden çift ülkeye geri döndü. Erçel, sosyal medya hesabında tatilinden çekildiği gönderileri paylaşmaya devam ediyor. İşte Hande Erçel'in son pozları...

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Hande Erçel, bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk kez geçtiğimiz Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çiftin ilişkileri belgelenmişti. Güzel oyuncu sevgilisiyle farklı ülkeler gezmeye devam ediyor ve o anlardan çekilen keyifli karelerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunuyor.