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        Haberler Magazin Hande Erçel tatil pozlarına yenilerini ekledi! Ünlü güzele beğeni yağdı!

        Hande Erçel tatil pozlarına yenilerini ekledi! Ünlü güzele beğeni yağdı!

        Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel, şimdilerde sosyetenin en tanınan isimlerinden Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Güzel isim sevgilisiyle gittiği tatillerinden pozlarını yayınlamaya devam ediyor. İşte Hande Erçel'in son pozları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 11:12
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        Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sevgilisiyle tatillere gitmeye doymuyor. Son olarak Amerika'ya giden çift ülkeye geri döndü. Erçel, sosyal medya hesabında tatilinden çekildiği gönderileri paylaşmaya devam ediyor. İşte Hande Erçel'in son pozları...

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        Hande Erçel, bir süre önce iş insanı Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk kez geçtiğimiz Mart ayında Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çiftin ilişkileri belgelenmişti. Güzel oyuncu sevgilisiyle farklı ülkeler gezmeye devam ediyor ve o anlardan çekilen keyifli karelerini sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunuyor.

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        Hande Erçel tatil pozlarını: "Tatilim bitmiş olabilir fotilerim bitmedi bitemez" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel ismin gönderilerine sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

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        Erçel'in son pozları 1.4 milyon beğeni alırken sevenleri: "Güzellik", "Bizi bu güzellikten mahrum bırakma", "Asil bir kadın", "Ekranlara geri dön" gibi yorumlar yaptı.

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        İşte Hande Erçel'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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