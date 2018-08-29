AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay koç burcunda dolaşıyor. Anlık çıkışlardan kaynaklanan duygusal sarsıntılar ve değişimler söz konusu olabilir. Sabırsızlık öne çıkabilir. İşler istediğimiz gibi gitmezse kaprisli, inatçı, aceleci olabiliriz. Beslenmede protein ön plana geçebilir. Sportif faaliyetlerde bulunmak, işimizde liderliğimizi ön plana çıkarmak isteyebiliriz. Baş ağrılarına bu bir iki gün dikkat.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; hayat boyu başarılarınız duygusal ilişkilerinizden ve etkili dostluklarınız gelecek. Şanslı bir insansınız ve insanlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini biliyorsunuz. Karşı cinse ilginiz yüksek ve hep duygularınızın peşinden gitmeye müsaitsiniz. Bu sene, sorumluluklarınızdan kaçmayın.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gün içinde seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işlerinizde değişik ve farklı şansları karşınıza getirebilir. Sizi değiştiren, eğlenceli kılan konulara ve insanlara meyilli olabilirsiniz. Canınızın istediğini yapacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Derinden giden ve hayatınızı değiştirecek konu ve olaylar bugünlerde sizi heyecanlandırabilir. Sosyal çevrenizde yaşadığınız konuları bugün daha etraflıca düşünmek isteyebilirsiniz. Olayları gözlemleyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkilerinizdeki değişimler, sizi heyecanlandıran konular özel hayatınızı da harekete geçiriyor. Ortaklaşa yapacağınız işlerde fırsatlarınız yüksek. Kariyerinizdeki olayları bugün arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızdaki girişimleriniz, kariyerinizi ve bu alandaki değişimleri hızlandırabilir. Fikirsel olarak bazı şeyleri kafanızda oturtamıyorsunuz, bunları etrafınızdakilerle konuşmaya ve bir çözüm bulmaya ihtiyacınız var.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Oldukça hareketlisiniz ve konu seyahat, gezme olunca sizi kimse tutamaz. Eğitime dayalı konularda da enerjiniz hızlı çalışıyor. Maddi konularda yaşadığınız bazı gelişmeleri değişik yerlere giderek üzerinizden atacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda yaşadıklarınızı gözden geçirmeye ihtiyacınız olabilir. Bir yandan da kafanızda oluşturduğunuz planları bugünlerde uygulamak için gerekli enerjiyi çok rahat sağlayacaksınız. Maddi konular sizi harekete geçirebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızın akışındaki gelişmeleri partnerinizle paylaşabilir, karşı taraftan bir çözüm bekleyebilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde sizi harekete geçirecek, kısa vadeli planlar, yolculuklar oluşabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün depoladığınız enerjiyle günlük işlerinizi nasıl bir düzene oturtacağınız konusunda heyecanlısınız. Maddi konulardaki gelişmeler sizi harekete geçirebilir. Sağlığınıza gereken özeni gösterin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde sizi harekete geçiren sanatsal konu ve olaylar, yaşadığınız sıkıntıları unutturabilir ya da hayatınızda etkili bir insandan değiştirmeniz gereken konularla ilgili önemli yardımlar alabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki insandan istediğiniz yardımı, yapmak istedikleriniz konusunda sizi harekete geçirecek eylemleri bulabilirsiniz. Yakın çevrenizde olup bitenleri, düşüncelerinizi masaya yatırma zamanınız geldi.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel becerileriniz, aktiviteleriniz artmaya başlarken sizi heyecanlandıracak işlerin peşindesiniz. Maddi konularda yaşadığınız sıkışmaları kendinize eğlenceli alanlar yaratarak ya da yakın çevrenizle faaliyetler içine girerek atlatabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, harekete geçtiğiniz konularda maddi olarak güzel seçenekler karşınıza gelebilir. Hayata keyifle ve esnek bakıyor olmanız, sıkıntı yaşadığınız işleri de düzeltebileceğiniz anlamına geliyor.

Hande Kazanova / Habertürk

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