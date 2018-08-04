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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (4 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

04.08.2018 - 02:09 | Güncelleme:

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay Boğa burcunda dolaşıyor. Boğaz ve tiroid bezlerimiz  uyarılıyor. Boğa burcu astrolojide  boyun, boğaz, ses telleri, damak(tat alma), bademcikleri temsil eder. Bu yüzden sağlığımızda  üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgı bezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Ailemizle ve ikili ilişkilerimizde bizi rahatlatacak ortamlarda bulunmak, hobilerle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak için harekete geçebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR  

Bugün doğduysanız; zeki, yapıcı, kabiliyetli ve hareketli bir insansınız. Yalnız endişeli bir tarafınız var. Yaşlı insanlardan, akraba veya kardeşlerinizden her zaman yardım görecek, istediklerinizi yapabileceksiniz. Hile hurdadan mümkün olduğunca uzak durmalı, zihninizi yormaktan kaçınmalısınız. Bu sene, özel hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU           

Bugün eğlenceli yönlerinizle, mantıklı ve ağırbaşlı yönlerinizle arasında gidip gelebilirsiniz. Düşünceleriniz sabit olmasına rağmen, tepkileriniz değişken olacak. Maddi konularda neyi, ne yaparım da ucundan tuttururum derdindesiniz. Alışveriş ön planda olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Aşk hayatınız atacağınız adımlarla, alınacak kararlarla daha da güzelleşecek. Bugün hayatın tadını çıkarmaya, gezmeye, temiz havada bulunmaya meyilli olacaksınız. Evinize ve ailenize bugünlerde daha bir özen göstermeniz gerekecek. Miskinliğinizden kurtulun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün çok fazla ete sütlüye bulaşmadan işlerinizi halletmek derdinde olacaksınız. Ev ortamınıza ve ailenize olan düşkünlüğünüz çok fazla ve mümkünse işlerinizi bir an önce halledip eve gitmek isteyeceksiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla hızlı iletişim trafiği, planlarınızı bozabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU         

Bugün arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizle vakit geçirmek sizin için önemli olurken, kafanızın bir yandan daha somut işlerle uğraşması, geçirilecek vakitten tam anlamıyla keyif almanızı engelleyebilir. Kafanız hızlı çalışıyor ve siz hep bir çözüm peşindesiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün hayattan alacağınız keyif, özellikle kalabalık ortamlarda fazla olacak. Oldukça iyimser bir tavır içerisinde olabilirsiniz. İnsanlarla ve sevdiklerinizle aranıza mesafe koymamanız gerekiyor, her ne kadar yalnız kalmaya ihtiyacınız olsa da bugün aktif olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Değişik yerlere ve ortamlara bayılıyorsunuz. Enerjinizin yeterli çalışmaması ve biraz geri planda durmanız, sizi daha hareketli ve istediğiniz gibi bir gün geçirmekten alıkoyuyor. Seyahatiniz varsa sabah saatlerinde unutkanlığa dikkat edin, enerjinizi planlı kullanın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU       

Bugün daha içsel ve daha kendinize dönük bir gün geçirmek isterken, arkadaşlarınız ve çevreniz sizi yalnız bırakmak istemeyebilirler. Sezgileriniz çok kuvvetli, içinize bir şey doğduğu zaman hemen oluyor. Alışveriş ve para harcamalarınız artabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Özel yaşantınızı, sosyal çevrenizle beraber dengeye oturtmak isteği içindesiniz. Bugün arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizle yapılacak planlar gününüzü rahat ve keyifli geçirmenize neden olacak. Düşüncelerinizde gidip geliyorsunuz. Herşeyin tadını çıkarmayı deneyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Biriktirdikleriniz ve yapmanız gerekenler bugün esas işiniz olacak. Bugün gözünüz telefonda, beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla geleceğiniz konusunda plan yapmalısınız ama siz daha çok onlardan uzak durmayı tercih ediyorsunuz. Bunu yapmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU   

Bugün aşk ve sevgi dolu yanlarınızla, eğlenceli ve güzel vakit geçireceksiniz. Tutkularınız ve sahiplenme duygunuz fazla olduğundan, sevdiklerinizle bir arada olacağınız ortamlarda kıskançlık yaratmamaya özen gösterin. Değişimler sizi tedirgin etmesin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Eviniz için uğraşmak, ailenizle bir arada olmak ihtiyacınız bugün fazla olacak. Aslında herşeyi size bıraksalar, siz çok rahat işin içinden çıkarsınız. Özel yaşantınızda tutkularınız ve istekleriniz gerçek duygularınızın önüne geçebilir. Anlayışınızın arttığı bir dönem içerisine giriyorsunuz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU     

Bugün yakın çevrenizle beraber yapacağınız planlar hayatınızda etkili olacak. Oldukça keyifli bir gün olabilir. Kafanızı iş alanlarınızdan uzaklaştırın, kısa gezilerde bulunarak, alışveriş yaparak ve iletişim halinde olarak rahatlamaya çalışın.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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