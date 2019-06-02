Soral, sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle yer aldığı kareyi kalp emojisi ile paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri kısa sürede yorum ve beğeni yağdırdı.
Hande Soral ile İsmail Demirci 2017 yılında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.
BAKMADAN GEÇME
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.
YORUMLAR