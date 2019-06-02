Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hande Soral ile İsmail Demirci'den aşk pozu

Hande Soral ile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci'nin aşk dolu pozu sosyal medyayı hareketlendirdi

Hande Soral - İsmail Demirci

Soral, sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle yer aldığı kareyi kalp emojisi ile paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçileri kısa sürede yorum ve beğeni yağdırdı. 

Hande Soral ile İsmail Demirci 2017 yılında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlü isimlerin makyajsız halleri - Magazin haberleri
MAGAZİNMakyajsız Ebru
Hande Subaşı ile Alican UIusoy aşk yaşıyor - Magazin haberleri
MAGAZİNHande Subaşı aradığı aşkı buldu
Serdar Ortaç: Ben rakam vermedim - Magazin haberleri
MAGAZİN"Ben rakam vermedim"
Hadise sezonu açtı - Magazin haberleri
MAGAZİNHadise sezonu açtı
Gülben Ergen: Ne aradım o elin hissini ben...
MAGAZİN'Ne aradım o elin hissini ben...'
Linet: Çok şükür işlerimiz yoğun - Magazin haberleri
MAGAZİN"Çok şükür işlerimiz yoğun"
Kinsey Wolanski ile ilgili Türkiye gerçeği - Magazin haberleri
MAGAZİNSık sık Türkiye'ye geliyormuş
Şükran Ovalı doğum kilolarından kurtuldu - Magazin haberleri
MAGAZİNŞükran eridi
Otilia: Türkiye'yi çok seviyorum - Magazin haberleri
MAGAZİN"Türkiye'yi çok seviyorum"
Seda Bakan hamileliğinde 6'ıncı ayı geride bıraktı - Magazin haberleri
MAGAZİNSeda'dan 6. ay pozu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X