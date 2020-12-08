Kadınlara örnek olmak için başladığı çilek üretiminde taleplere yetişemiyor

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar'ın programda Hande Sümertaş'ı üzeri kapalı tehdit etmesi üzerine Hande Sümertaş merak konusu oldu. Ahmet Çakar Hande Sümertaş hakkında "Tosun kızım benim, güzel kızım benim. Etine dolgun bir kadınsın, 40'lı yaşlarındasın. Yıllar önce, çok enteresan bir Paris gecesinde benim bildiğim senin yaşadıklarını söylediğimde bana kızdın." sözlerini sarfetti.

Çakar "BeinSports'ta saçının başının oynadığını görürsem beni üzersin, ben de seni üzerim" diyerek Sümertaş'ı üstü kapalı tehdit etti. Peki Hande Sümertaş kimdir? İşte Hande Sümertaş biyografisi...

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

Hande Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.