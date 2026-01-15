Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Yener sahiplenmişti: Ateş adlı köpeğin vurulmasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü - Magazin haberleri

        Hande Yener sahiplenmişti: Ateş adlı köpeğin vurulmasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü

        Bartın'da 18 ay önce tüfekle çenesinden vurulan ve ünlü şarkıcı Hande Yener tarafından sahiplenilen Ateş isimli köpekle ilgili davanın ikinci duruşması görüldü. Tanıkların ifadelerinin yer aldığı duruşmada, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün davaya müdahil edilmesine karar verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:37 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci duruşma görüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bartın Orduyeri Caddesi'nde 22 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan olayda, M.B. bahçesine giren bir köpeği tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Olayın ardından ülke gündemine gelen yaralı köpek, Bartın ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen ve oldukça masraflı olan tedavi ve ameliyatların ardından İstanbul'a nakledildi. Vücudundan 20'yi aşkın saçma çıkarılan yaralı hayvana hayvanseverler tarafından 'Ateş' ismi verildi.

        Hayvanseverlerin çabalarıyla şarkıcı Hande Yener’e ulaşıldı. Yaralı köpeğe sahip çıkan Yener, hayvanın İstanbul'da devam eden tedavisi ile geçirdiği iki ameliyatın tüm masraflarını üstlendi. Aradan geçen 18 aya rağmen sağlık durumu tam olarak normale dönmeyen Ateş'i vuran M.B., olayın ardından gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

        REKLAM

        Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından olayla ilgili Bartın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Bartın Adliyesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan M.B.'nin yanı sıra olayın tanıkları, avukatlar ve hayvanseverler duruşmaya katıldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün davaya müdahil olmasına karar vererek duruşmayı 4 ay sonraya erteledi.

        Olay günü yaralı hayvanı alarak veterinere götüren ve davaya katılan hayvansever Neriman Çavlı, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Çavlı, şunları söyledi; "Bartın ve Zonguldak'taki yüksek masraflı tedavi ve ameliyatların ardından köpeği, daha donanımlı bir yerde tedavi olabilmesi için İstanbul'a naklettik. Bu sırada haberleri duyan sanatçı Hande Yener, köpeği ziyaret ederek sahiplendi ve tedavisini üstlendi. Köpeğimiz çok ağır travmalar atlattı. Bugün davaya da Ateş'in sesi olarak katıldık. Şüpheli şahsın duruşmadaki pişkin tavırları bizi çok üzdü. Hakim karşısında sırıtması, duygu hissetmemesi ve gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunması ironikti; bizi derinden hırpaladı. Şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu canların sahipsiz olmadığını herkes görsün. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Davada gülmüştü ama biz 'son gülen iyi güler' sözünü hatırlatıyoruz."

        Olay günü yaralı köpeğin Zonguldak’a götürülerek tedavi edilmesine yardımcı olan ve davaya katılan hayvansever Neşe Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı; "Şüpheli şahıs, hayvanı sebepsiz yere vurmuş. Duruşma görüldü, şahitler dinlendi ve dava ileri bir tarihe ertelendi. Bahçesi tel örgüyle çevrili, kapalı bir alan ve kendi köpeği de varmış. Şahitlerin anlatımına göre yaralanan hayvan, o bölgede yaşayan ve dolaşan bir köpekti. Sadece evine yaklaştığı için vurulduğunu düşünüyoruz. Ben de olay yerine gittim, gördüm. Mahalle sakinlerinin bildiği, baktığı bir hayvandı. Tanıklar, şüpheli şahsın sorunlu biri olduğunu, sürekli olay çıkardığını ifade etti. Olay anında tüfeğin patladığını çevredeki insanlar da görmüş. Yaz akşamı olduğu için olay yerinin yakınında çocuklar da oynuyormuş. Çevredeki birçok kişi hayvanın vurulduğuna şahit olmuş. Hayvan saldırgan değildi, çok uysal bir köpekti. Mahallede sevilen ve bakılan bir candı. Sanırım şüpheli şahıs, hayvanın kapısının önünde dolaşmasından hoşlanmadığı için ateş etti."

        Fotoğraflar: İHA, AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Turist olarak geldi hırsız çıktı!

        İstanbul Fatih'de, farklı iş yerlerinde peş peşe müşteri çantalarının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameralarınına ait görüntülerin incelendiği olaylarda şüphelinin bir erkek olduğu belirlendi. Derinleşen çalışmada hırsız, turist olarak Türkiye'ye gelen Şili uyruklu Carlos Andres V.P. çıktı

        #HANDE YENER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı