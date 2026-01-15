Hande Yener sahiplenmişti: Ateş adlı köpeğin vurulmasına ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü

Bartın Orduyeri Caddesi'nde 22 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan olayda, M.B. bahçesine giren bir köpeği tüfekle ateş ederek yaralamıştı. Olayın ardından ülke gündemine gelen yaralı köpek, Bartın ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen ve oldukça masraflı olan tedavi ve ameliyatların ardından İstanbul'a nakledildi. Vücudundan 20'yi aşkın saçma çıkarılan yaralı hayvana hayvanseverler tarafından 'Ateş' ismi verildi.

Hayvanseverlerin çabalarıyla şarkıcı Hande Yener’e ulaşıldı. Yaralı köpeğe sahip çıkan Yener, hayvanın İstanbul'da devam eden tedavisi ile geçirdiği iki ameliyatın tüm masraflarını üstlendi. Aradan geçen 18 aya rağmen sağlık durumu tam olarak normale dönmeyen Ateş'i vuran M.B., olayın ardından gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Savcılık soruşturmasının tamamlanmasının ardından olayla ilgili Bartın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ikinci duruşması Bartın Adliyesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan M.B.'nin yanı sıra olayın tanıkları, avukatlar ve hayvanseverler duruşmaya katıldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün davaya müdahil olmasına karar vererek duruşmayı 4 ay sonraya erteledi.

Olay günü yaralı hayvanı alarak veterinere götüren ve davaya katılan hayvansever Neriman Çavlı, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Çavlı, şunları söyledi; "Bartın ve Zonguldak'taki yüksek masraflı tedavi ve ameliyatların ardından köpeği, daha donanımlı bir yerde tedavi olabilmesi için İstanbul'a naklettik. Bu sırada haberleri duyan sanatçı Hande Yener, köpeği ziyaret ederek sahiplendi ve tedavisini üstlendi. Köpeğimiz çok ağır travmalar atlattı. Bugün davaya da Ateş'in sesi olarak katıldık. Şüpheli şahsın duruşmadaki pişkin tavırları bizi çok üzdü. Hakim karşısında sırıtması, duygu hissetmemesi ve gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunması ironikti; bizi derinden hırpaladı. Şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu canların sahipsiz olmadığını herkes görsün. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Davada gülmüştü ama biz 'son gülen iyi güler' sözünü hatırlatıyoruz." Olay günü yaralı köpeğin Zonguldak’a götürülerek tedavi edilmesine yardımcı olan ve davaya katılan hayvansever Neşe Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı; "Şüpheli şahıs, hayvanı sebepsiz yere vurmuş. Duruşma görüldü, şahitler dinlendi ve dava ileri bir tarihe ertelendi. Bahçesi tel örgüyle çevrili, kapalı bir alan ve kendi köpeği de varmış. Şahitlerin anlatımına göre yaralanan hayvan, o bölgede yaşayan ve dolaşan bir köpekti. Sadece evine yaklaştığı için vurulduğunu düşünüyoruz. Ben de olay yerine gittim, gördüm. Mahalle sakinlerinin bildiği, baktığı bir hayvandı. Tanıklar, şüpheli şahsın sorunlu biri olduğunu, sürekli olay çıkardığını ifade etti. Olay anında tüfeğin patladığını çevredeki insanlar da görmüş. Yaz akşamı olduğu için olay yerinin yakınında çocuklar da oynuyormuş. Çevredeki birçok kişi hayvanın vurulduğuna şahit olmuş. Hayvan saldırgan değildi, çok uysal bir köpekti. Mahallede sevilen ve bakılan bir candı. Sanırım şüpheli şahıs, hayvanın kapısının önünde dolaşmasından hoşlanmadığı için ateş etti."